Toni Cantó donarà cursos de comunicació als càrrecs del PP de València

Les altres cinc àrees formatives les dirigeixen la diputada autonòmica Elena Bastidas (estratègia electoral), el senador Fernando de Rosa (marc jurídic-administratiu en l'acció política), l'europarlamentari Esteban González Pons (polítiques europees), la diputada nacional Belén Hoyo (acció política local i provincial) i l'alcalde de Benimodo, Paco Teruel (marc econòmic financer), anuncia el partit.

Com a president del PP de València, Vicente Mompó, ha inaugurat aquests cursos de formació per a càrrecs públics i del partit com a alcaldes, portaveus, regidors, diputats i presidents locals, amb l'objectiu d'iniciar "el compte arrere perquè el Partit Popular torne a liderar la província". "El nostre repte és arribar en les millors condicions i el millor preparats possible per a quan s'òbriga el cicle electoral d'ací a uns mesos", assevera.

Aquestes sessions formatives pretenen abastar "360 graus" d'instrucció per a l'acció política que es desenvoluparà durant el present curs. El pla està compost per sis àrees de treball que tindran al capdavant diversos coordinadors.

Seran ells els que vagen anunciant pròximament el calendari de sessions de cada disciplina. En primer lloc es van buscar les disciplines en les quals volien millorar la competència i preparació dels càrrecs. Una vegada que el sotssecretari de Formació, Marcial Díaz, va completar eixa tasca, es van centrar a triar a les persones que ajudarien a dissenyar les ponències.

"ELS MILLORS"

Per a eixa tasca, Mompó assegura que disposen de "les millors, persones que són referents en cadascuna de les disciplines que dirigiran". A tots els ha agraït la seua disponibilitat per a participar en aquest cicle formatiu, a més de mostrar-se convençut que la seua presència és "molt valorada per tots els càrrecs del partit, que van a poder gaudir d'un ensenyament on prevaldrà la qualitat i l'experiència".

La intenció, insisteix, és "deixar una empremta pròpia amb un excel·lent treball des de les institucions en favor dels ciutadans". "Per a poder oferir un servei públic eficaç a l'altura de la responsabilitat que estic segur que ens encomanaran els votants hem d'estar preparats i actualitzats", reivindica.

Després d'agrair el treball de Marcial Díaz com a responsable de formació en aquest "ambiciós" pla, Mompó augura que serà "una garantia d'èxit per als reptes que es presenten i també per a satisfer les necessitats dels valencians". També demana als 'populars' que aprofiten aquesta ocasió i avança que la direcció de cada àrea marcarà els ponents de les sessions.