Carrère dice que nunca se ha autocensurado pero que el riesgo de tener que hacerlo aumenta con el tiempo

Carrère ha ofrecido una rueda de prensa en Oviedo, horas antes de recibir el galardón en la ceremonia oficial que se celebrará en el Teatro Campoamor, con presencia de los Reyes de España, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Allí, el escritor francés pronunciará además un discurso.

En la citada rueda de prensa, Carrère ha dicho que si hasta el momento no se ha autocensurado puede tener que ver con el tipo de literatura que realiza. Si bien ha explicado que su obra 'Yoga' es un relato autobiográfico con "aspectos poco alagüeños" de la experiencia humana. "Quizás tendría que haber sido más prudente, no lo he sido", ha comentado.

No obstante, ha reconocido cuando se le ha preguntado sobre el asunto que existen muchas opiniones de grandes escritores y pensadores que "hoy día se condenarían".

Por otro lado, Carrère ha comentado que no tiene previsto por el momento volver a la ficción y que no le importa que le etiqueten como 'nuevo periodismo'.

Cuando le han preguntado qué es lo que más le indigna al ver las noticias del día, el escritor ha respondido que lo que le produce ese sentimiento es el "alcance increíble de la desdicha social", sobre todo la relacionada con la "desigualdad y la miseria económica y política".

TRAYECTORIA

Emmanuel Carrère es, además de escritor, guionista y realizador francés. Diplomado por el Instituto de Estudios Políticos de París, vivió dos años en Surabaya (Indonesia) trabajando como profesor de francés. Debutó como crítico de cine en las revistas Positif y Télérama. En 1982 publicó su primera obra, Werner Herzog, una monografía sobre este realizador, y al año siguiente apareció su primera novela, L'amie du jaguar. Publicó después Bravoure (1984) (Bravura, 2016) y en 1986, La moustache (El bigote, 2015), que en 2005 adaptó al cine. Ha sido miembro del jurado internacional del Festival de Cannes (2010) y del jurado del Cinéfondation, así como de la sección de cortos de Cannes (2012). En 2015 fue miembro del jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia.

A partir de su obra L'Adversaire (2000) (El adversario, 2006), sobre el asesino Jean-Claude Romand, que obtuvo gran éxito de crítica y público, Carrère abandonó la ficción y comenzó a escribir textos en los que narra su propia experiencia o las vidas reales de otras personas y de personajes históricos.

Este tipo de texto, en el que se entrecruzan hechos y personajes de la vida real con reflexiones sobre el acto de escribir y la experiencia del propio autor, es también el que aparece en sus siguientes obras, Un roman russe (Una novela rusa, 2007) o D'autres vies que la mienne (2009) (De vidas ajenas, 2011), en la que las historias marcadas por la enfermedad, el duelo y la desgracia de varios personajes se entrecruzan, y en la que habla del tsunami de 2004, que vivió en primera persona.

Apasionado lector de ciencia ficción, sus siguientes obras son Limónov (2011) (en español, 2012); Le Royaume (2014) (El Reino, 2015), sobre el nacimiento del cristianismo; Je suis vivant et vous êtes morts: Philip K. Dick, 1928-1982 (1993) (Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. Un viaje en la mente de Philip K. Dick, 2007), una biografía novelada de este escritor estadounidense; Il est avantageux d'avoir où aller (2016) (Conviene tener un sitio a donde ir), recopilatorio de textos periodísticos y ensayos; y Yoga (2020).

Carrère tiene también una destacada actividad cinematográfica y televisiva, ya sea como guionista, adaptador de novelas, realizador o escenógrafo. Ha realizado también documentales y reportajes y algunas de sus novelas han sido adaptadas al cine, como la ya citada El bigote o La Classe de neige, premio especial del jurado en Cannes (1998).

Carrère ha recibido el Premio Kléber Haedens (Francia, 1988), el Grand Prix de la Science-Fiction (Francia, 1987), el Premio Femina (Francia, 1995) y el Premio Renaudot (Francia, 2011) por Limónov. En 2017 la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) le otorgó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y recibió el Premio Villa Kujoyama de Kioto (Japón).