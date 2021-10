CCOO es concentrarà enfront del Palau per a exigir que es pose data a la integració de les farmàcies sociosanitàries

En eixe sentit, ha criticat "el silenci i la passivitat" mostrada per la Conselleria de Sanitat per a revertir aquest servici, que proveïxen de medicaments a les residències de majors, i sobre aquest tema ha recalcat que aquest servei o personal no poden patir "les conseqüències de picabaralles polítiques".

Així, recalca que aquest servei ha de seguir la senda de recuperació de la gestió dels serveis externalitzats iniciada amb la reversió d'Alzira, Torrevella i la que es produirà al desembre de les ressonàncies magnètiques.

En eixe sentit, ha apuntat que aquesta reversió està paralitzada per "un estira-i-arronsa" dins del Consell, després de la no aprovació de la creació de l'Empresa Pública de Salut (EPS) com a fórmula de gestió.

Les farmàcies sociosanitàries estan en "total incertesa" des que va véncer el seu contracte de licitació fa nou anys. Per açò, CCOO considera que ha passat temps "més que suficient" per a donar resposta a una situació que "manté en suspens" al seu personal, que encara no sap quan serà el seu procés de reversió, ni com afectarà a les seues condicions laborals.

Aquest era un dels serveis pels quals es justificava la creació per la via d'urgència de l'EPS, fórmula que CCOO va rebutjar perquè "no oferia seguretat jurídica plena i garanties en la continuïtat de la gestió directa", entre altres aspectes. Així, ha recordat que després de nombroses mobilitzacions, la Conselleria "va canviar de criteri apostant per la gestió directa real".