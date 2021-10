Citats a declarar com investigats els alcaldes d'El Verger i Els Poblets per la seua vacunació contra la covid

El Jutjat d'Instrucció 2 de Dénia (Alacant) ha citat a declarar com investigats als alcaldes d'El Verger i Els Poblets, Ximo Coll i Carolina Vives, per la seua vacunació contra la covid el passat 8 de gener, quan encara no els corresponia per torn.

La declaració s'ha fixat per al pròxim 12 de novembre a les 11.30 hores, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

El mes de juliol passat el jutjat va incoar diligències prèvies per a investigar la vacunació contra la covid-19 de tots dos alcaldes, del PSPV i matrimoni, que va tindre lloc en el centre de salut d'El Verger el passat 8 de gener quan no els corresponia per torn.

La decisió de la magistrada es va produir arran d'una denúncia de Fiscalia Anticorrupció, que els atribueix la presumpta comissió d'un delicte de suborn passiu impropi.

El PSPV va obrir expedient i els va suspendre de militància després de fer-se pública la seua vacunació irregular en un centre de salut pel fet que "sobraven dosis". Tots dos van descartar dimitir durant les celebracions de plenaris extraordinaris sol·licitats per l'oposició per a debatre les seues reprovacions.

Fiscalia havia obert diligències al febrer per a investigar la vacunació contra la covid-19 d'alcaldes i regidors de la província arran de que dos presidents de col·lectius veïnals de la capital presentaren una denúncia en la qual sol·licitaven la possibilitat d'inhabilitar als càrrecs públics que no hagueren respectat els protocols i torns de vacunació.