El semanario británico 'The Economist' define a Ayuso como "la nueva esperanza de la derecha española"

El semanario británico The Economist ha publicado un extenso artículo sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien define como "la nueva esperanza de la derecha española" y de la que destaca que "a diferencia de algunos de los barones del partido ella proviene de la clase media", un perfil alejado del habitual en el Partido Popular

El artículo da cuenta de su enorme popularidad con carteles que rezan "Todos somos Ayuso" en muchas tiendas, sobre todo a raíz de su apoyo al comercio y a la hostelería de Madrid durante la pandemia, y considera que está ahora en alza, por delante incluso de la del líder nacional del PP, Pablo Casado, a quien reprocha sus "ataques fatigosamente predecibles" a Pedro Sánchez.

"Casado lidera en muchas encuestas pero sus propias calificaciones son bajas", dice el medio mientras califica a Ayuso de "espontánea y genuina". El rotativo también repasa sus logros políticos, desde su resultado en las elecciones a la Comunidad de Madrid en 2019 -donde logró 30 escaños frente a los 37 del PSOE pero logró los apoyos suficientes para gobernar- hasta su destacado triunfo la pasada primavera en los comicios regionales anticipados, donde hundió al PSOE y Podemos.

"Los socialistas, que lideran el gobierno nacional, cojearon hasta el tercer lugar. Pablo Iglesias, líder de Podemos, un partido de izquierda radical que gobierna con los socialistas a nivel nacional, se arriesgó y dejó el gabinete para pelear las elecciones de Madrid. Su resultado en el quinto lugar lo llevó a dejar la política", dice The Economist.

Para el medio británico, el liberalismo de Ayuso queda patente en su política económica, que ha llevado a Madrid a ser la locomotora de España. "A principios de septiembre, eliminó el último impuesto independiente de la región, convirtiéndola en la única región de España que carece de tales tributos", recuerda el semanario.

"Con solo 43 años, sin hijos, sin iglesia, soltera e incluso con un tatuaje en el antebrazo, no es una líder obvia del tradicional partido conservador español. Pero se declara con orgullo liberal, no conservadora, diciendo que en el PP hay espacio para ambos. Madrid es su lugar por ahora. Pero los españoles están atentos para ver si su estilo tiene espacio para crecer", concluye The Economist.