La llamada de Rodrigo Fuertes a Adara Molinero hace unas semanas dejó a la concursante de Secret Story muy confundida. Y es que, pese a que le mostró su apoyo y la alabó como participante, a esta le faltó un "te quiero" de la que hasta hace poco había sido su pareja.

Este jueves y en una gala presentada por Jorge Javier Vázquez, el programa le mostró a Molinero una historia del Instagram de su exnovio. En ella, Fuertes reiteraba su apoyo a su ex, pero volvió a hacerlo en un tono aséptico que, una vez más, dejó fría a la concursante.

"Espero que se quede y que disfrute de la experiencia y la exprima a tope. Es una luchadora y se lo merece. Tiene que vivir esta experiencia hasta el final. Sé que la quiere mucha gente y seguro que entre todos se salvará", escribió Fuertes.

Para disipar sus dudas, el presentador le dio su opinión en unas palabras que quizá no eran las que Molinero deseaba oír. El catalán le dio a entender que su ex no quería nada con ella y que dejase de intentar leer entre líneas, pues "los heteros son muy primarios y no hacen ese tipo de estrategias".

También le indicó a la concursante que pasara página y no le escribiera al salir, y la aludida pidió que no le enseñaran más informaciones sobre su expareja. Poco después, Elena Rodríguez, la madre de Adara, le dijo a Jorge que el que fuera su yerno estaba bastante molesto por el mensaje transmitido.

Pero no solo eso. El joven volvió a escribir en una historia de su Instagram mostrando su desencanto ante lo ocurrido. "Mis sentimientos los sé yo y ni he hablado ni hablaré de ellos en público. Lo que tenga que hablar con Adara lo hablaré con ella en privado cuando salga, como siempre hemos hecho", comenzó.

Continuó reiterando que siempre estará ahí para su expareja: "Quería que ella supiese que no me fui. La protagonista es Adara, y yo no quiero interferir en su concurso ni en su experiencia. He querido trasmitirle mi apoyo a una persona a la que quiero con locura y que, pase lo que pase en un futuro, es alguien a quien tengo presente todos los días".

"Estoy con ella al 200%. Quería que ella tuviese claro que estoy aquí, y si estoy aquí es por algo. La veo todos los días y no me olvido ni me olvidaré de ella. Este mensaje sí lo podéis poner y sí es para ella", concluyó, en una clara alusión a Mediaset.