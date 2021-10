Jorge Javier frena a Alba Carrillo por un comentario machista en 'Secret Story': "A ver a quién se tira Adara para ganar"

Telecinco emitió este jueves 21 de octubre una gala de Secret Story en la que Lucía Pariente se despidió como concursante. Esto respondía a las peticiones de las tres defensoras el pasado martes: Terelu Campos, Elena Rodríguez y Alba Carrillo hicieron contraalegatos para expulsar a la militar, aunque al día siguiente la última reculara.

La modelo mantuvo durante el programa el mismo tono belicoso que había tenido durante todo el desarrollo un concurso, en el que llegó a abandonar una gala al considerar que la organización favorecía al que por aquel entonces era el equipo minoritario, es decir, al de Adara Molinero.

Sin embargo, en esta última gala, Carrillo fue frenada por Jorge Javier Vázquez ante un misógino comentario que no pasó desapercibido en redes. Después de que Lucía Pariente dijera, ya en plató, que Adara "tiene" que ganar, sumándose a las insinuaciones de su hija sobre que el programa la favorece, la modelo apuntó:

"¡Pues a ver a quién se tira!", dando a entender que la única valía de Molinero como concursante radicaba en formar carpetas, es decir, que su éxito en los realities viene del rédito que saca de emparejarse con otras personas, en una clara alusión a Gianmarco Onestini.

"Oye, Alba, eso no. Dices estas cosas y luego te arrepientes. Hay que saber ganar, pero también perder. Verás Carlota..." la frenó el presentador, recordando la insistencia de Carlota Corredera en hacer pedagogía feminista desde los espacios en los que participa. Lejos de recular, la modelo se reafirmó y dijo que su frase era algo que había pensado y dicho siempre.

Muchos afearon en las redes sociales el comentario, y lo sumaron a otros tanto de la defensora como de su madre, Lucía Pariente, que pecaban también de machismo. En la gala anterior, presentada por Carlos Sobera, Carrillo se coló con sus gritos en la casa, algo a lo que era muy asidua, para comentar que Cristina Porta se limitaba a estar en la cama con Luca Onestini en el concurso.

En esta última entrega, se emitió un vídeo en el que Lucía Pariente criticaba e imitaba la manera de bailar de Cristina Porta con la canción Single Ladies de Beyoncé: "Mucho culo y muchas tetas", dictaminó. Unas críticas que se sumaron a las múltiples veces en las que tanto Pariente como su hija habían cuestionado la trayectoria profesional de Porta o que no tuviera hijos.

Elena Rodríguez, madre de Adara, citó en plató otra frase que ha traído mucha cola, y es el momento en el que Lucía Pariente dio a entender que su compañera de concurso era una mala madre porque apenas se acordaba de su hijo:

"Hay un comentario especial que me ha herido. Dijiste sobre mi hija: ‘Este año se acuerda de su hijo'. No me importa que salga mi hija mañana, pero contra tu madre tenía que salir por ese comentario, porque madres y abuelas somos todas", dijo Rodríguez, sin obtener una disculpa ni de la madre ni de la hija.

