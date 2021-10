Anais, en 'First dates': "Como estoy muy sola, en mi 25 cumpleaños organicé una boda y me casé conmigo misma"

La soledad, en ocasiones, juega malas pasadas, pero Anais decidió tomárselo con humor y este jueves le explicó a Oriol, su cita en First dates, su original forma de celebrar su 25 cumpleaños.

El barcelonés fue el primero en llegar: "Me podría definir como un poco bohemio hippie, apartado de la sociedad, un chico especial. Pero también tengo mis momentos de vestirme bien e ir a cenas de gala. Me adapto", afirmó.

"No sé lo que busco, lo que me depare la vida. Puedo conocer a alguien en este programa con la que pueda tener una relación de 4 o 5 meses, con la que me acabe casando o teniendo una relación casual solo por sexo y placer", le comentó a Carlos Sobera.

Oriol, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Anais: "Las rutinas me matan, los que van a los mismos sitios, a la misma hora y no prueban nada nuevo... no saben si les gusta nada porque no lo han probado", aseguró la auxiliar de veterinaria.

Aparte de la gran diferencia de altura entre ambos, la conexión fue palpable: "Es bajita, pero me ha gustado su pelo y su mirada", señaló Oriol tras conocer a la barcelonesa en la barra del local de Cuatro.

Los dos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más, donde Anais sorprendió por completo a su cita: "Para mi 25 cumpleaños hicimos una boda porque estoy muy sola", recordó.

"Mis amigos querían organizar una, pero no sabían con quién me podía casar así que me propusieron casarme conmigo misma y lo hice. Me compré un vestido de comunión de niña pequeña que me quedaba divino", explicó.

Y añadió que "vino un amigo disfrazado de cura y tenía invitados, damas de honor, discursos... fue muy bueno y difícil de superar". Al escucharla, Oriol reconoció que "eso es muy guay, me gustan esas fiestas".

Tras el postre, ambos fueron al fotomatón a hacerse una foto de recuerdo donde, tras hacerse alguna divertida con Oriol agachándose para igualar las alturas, terminaron besándose.

Al final, la barcelonesa sí que quiso tener una segunda cita con el monitor de natación porque "he estado muy a gusto y creo que hay más que conocer". Él, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me lo he pasado muy bien".