Nuria Roca, en 'El hormiguero': "Hubo una época en que me dio por comprar todas las cosas de la Teletienda"

Tras la entrevista a Tamara Falcó este jueves en El hormiguero –donde presentó el libro Las recetas de casa de mi madre-, la colaboradora se sentó junto a sus compañeros de tertulia, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, para comentar los temas que propuso Pablo Motos.

"¿Os han tenido que rebajar algo alguna vez?", les preguntó el valenciano. Mientras que la hija de Isabel Preysler admitió que "a mí el café cuando viajamos porque mi hermana y mi madre no tienen muy buen despertar y no me dejan desayunarlo".

Entre risas, Roca hizo una revelación que sorprendió a los espectadores y a sus compañeros de mesa: "A mí hubo una época en la que me dio por comprar todas las cosas de la Teletienda. A esas horas todo lo veía interesante y práctico".

"De repente, llegabas a casa y te enseñaba lo que había comprado con mucha ilusión", recordó Del Val. "Llegaban cosas en cajas de cartón muy cutres que no tenían ni instrucciones ni nada, no sabía como utilizarlos", recordó la valenciana. Y añadió que "Juan me dio un toque porque me compraba todo...".

Juan del Val, en 'El hormiguero. ATRESMEDIA

El escritor, por su parte, comentó que la presentadora le dio un toque con la música: "Dos años escuchando flamenco cada vez que me montaba en el coche. Cuando se pasó el efecto de los 18 meses del enamoramiento le dije que ya bastaba", explicó Roca riéndose.

Otro de los temas que trataron fue envejecer y los retoques estéticos: "Yo no me he retocado nada, pero porque no me importa envejecer. Quiero estar lo mejor posible, eso sí, que se note que me cuido, pero no estar más joven", señaló Roca.

"Estoy a punto de cumplir 40 y, la verdad, es que lo estoy deseando, según mi madre ha sido su mejor época y yo no volvería ni a los 20 o los 30", comentó Falcó.