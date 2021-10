Tamara Falcó: "Mi madre va a Londres a comprar un perfume de nardo que solo se usa cuando hay invitados en casa"

Tamara Falcó cambió este jueves la silla de tertuliana en El hormiguero por la de invitada para presentar el libro Las recetas de casa de mi madre -con prólogo de Isabel Preysler-, un compendio de las recetas heredadas de generación en generación y donde recuerda con nostalgia los platos de su niñez.

Pablo Motos quiso saber de donde le venía la afición por la cocina: "Me viene de mi abuela porque mi madre no entiende por qué me gusta tanto, creo que es la adrenalina", afirmó la invitada.

El presentador destacó que, en cambio y como comentaba en el prólogo, a Isabel Preysler "le gusta mucho organizar saraos y hasta controla los frutos secos que se ponen para que no te manches".

Pero Falcó explicó que la organización de su madre va a más: "Cuando hay invitados en casa, mi madre se va a Londres a comprar un perfume de nardo que pone en las lámparas y huele mientras se consume. Sería la perfecta jefa de sala".