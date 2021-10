El Palma LGTBI International Choral Festival arranca este jueves en diferentes espacios de la ciudad

Según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en nota de prensa, el festival contará con un total de tres conciertos y un cántico en el que participarán siete corales LGTBI procedentes de distintos lugares de España y Europa.

Esta edición, a pesar de ser la tercera del Festival, es la primera que se celebra en Palma. A las 20.00 horas de este jueves, empezará el evento con un concierto en el Xesc Forteza.

El día 23 y en el mismo lugar, se celebrará otro con las actuaciones de los coros restantes.

Por último, el sábado, el recinto de Ses Voltes será el escenario de un cántico protagonizado por los siete coros LGTBI, de los cuales dos son de Madrid, otros dos de Barcelona, uno de Francia, otro de Polonia y, por último, el European Queer Choir, que está formado por personas de diferentes países europeos. También participará el Mallorca Gai Men's Chorus, que es la coral anfitriona.

El presidente del Festival, Jaume Font, ha considerado que "cantando, es posible construir un mundo donde todo el mundo se pueda expresar y manifestar, y donde quepan todas las sensibilidades".

El acto de clausura se celebrará este sábado en el Trui Teatre a las 19.30 horas con un concierto en el que participarán todos los artistas.

Por su parte, el director artístico del evento, Joan Láinez, ha revelado una sorpresa final con la que se hará partícipe al público. "Al final, todos los presentes cantarán juntos la canción 'In the name of Love'", ha concluido.