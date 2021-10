Castelló al·lega davant el Jutjat que els llibres de temàtica LGTBI no vulneren drets, són legals i estan a la venda

L'escrit d'al·legacions, presentat pels serveis jurídics municipals en el mateix Jutjat, es fonamenta que l'Ajuntament de Castelló ha actuat "en el marc legal i conforme a dret, ja que aquests 32 llibres de temàtica LGTBI no comporten cap vulneració dels drets fonamentals i són llibres legals que poden ser adquirits per qualsevol persona en el mercat", segons ha informat el consistori en un comunicat.

En aquesta línia assenyala que es tracta de llibres que estan identificats correctament amb el seu nombre internacional normalitzat (ISBN) i, per tant, "estan dins del marc legal amb total normalitat".

A més, el document incideix també en què són habituals les donacions culturals entre administracions o institucions i que, tal com indica la llei valenciana d'igualtat LGTBI de 2018, existeix una "obligació" per part de les administracions públiques, especialment de l'educativa, "d'abordar de manera específica la identitat de gènere, l'expressió de gènere, la diversitat sexual i familiar, i han d'incloure aquests continguts en el projecte educatiu del centre". I, per a açò, se'ls ha de dotar "amb les ferramentes i recursos necessaris per a la seua implantació".

Un altre argument emprat és que no hi ha vulneració del dret a la llibertat religiosa pel seu contingut i puntualitza que l'Ajuntament de Castelló no pot ser impugnat pels continguts dels llibres "per no ser ni autor ni editor d'aquests materials adquirits a les llibreries de la ciutat i seguint el procediment legalment establit en la Llei de Contractes del Sector Públic".

DONACIÓ CONFORME A DRET

Segons ha assenyalat la regidora de Cultura, Feminisme i LGTBI del consistori, Verònica Ruiz, "hem fet aquesta donació conforme a dret per a facilitar ferramentes en els centres educatius a l'efecte de coadjuvar amb el compliment de les lleis 8/2017 de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, i la 23/2018 d'Igualtat de les Persones LGTBI".

"A Castelló sempre estarem al costat de la tolerància, la diversitat, la democràcia, els drets humans i, per descomptat, complint la llei", ha destacat la regidora Ruiz, qui s'ha mostrat "convençuda" que, amb la donació, han actuat "com cal" i ha mostrat la seua intenció de "seguir defenent els valors de la tolerància i la diversitat". "Sense cap dubte, ho tornaria a fer", ha subratllat.

Al seu juí, la donació d'aquests llibres "contribueix a la inclusió i el respecte a la diversitat, fomenta la tolerància, la convivència, la igualtat, la inclusió i dóna ferramentes al professorat i l'alumnat per a treballar amb les diferents sensibilitats".

Ruiz també ha agraït les mostres de suport d'escriptors, editorials, entitats, sindicats, centres educatius o associacions, i d'aquelles poblacions i institucions que o bé estan adquirint lots de llibres amb perspectiva LGTBI per a les seues prestatgeries públiques o presentant mocions als ajuntaments de la Comunitat Valenciana a favor dels drets de la comunitat LGTBI.