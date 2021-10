UGT convoca concentració a Castelló davant el "bloqueig" patronal de la negociació col·lectiva de neteja d'edificis

El sindicat UGT ha convocat per al 26 d'octubre a la plaça María Agustina concentracions de treballadors davant el "bloqueig" patronal de la negociació col·lectiva de neteja d'edificis i locals de Castelló.

La manifestació serà entre les 11.30 i les 12.30 hores, segons el sindicat, i a les 12.30 hores està prevista en els locals de CCOO la segona reunió presencial de la taula negociadora en tot el temps que porta aquesta negociació.

"Fins a aquest moment i emparats per la pandèmia, els negociadors han mantingut reunions telemàtiques, en les quals els avanços han sigut nuls", segons UGT, que ha afegit que "en ser comprensible i admès per les dos parts, és menys raonable l'espaiament de les reunions entre si, ja que rarament s'ha celebrat més d'una per mes".

"Açò només ens porta a una dilació d'un problema urgent, ja que l'anterior conveni va finalitzar el 31 de desembre de 2019, dos anys ja sense conveni i, per tant, dos anys sense increment salarial", ha apuntat el sindicat.

Segons ha assenyalat UGT en un comunicat, el problema principal va sorgir amb l'aprovació del salari mínim en 2019 fins als 900 euros. "Atés que el conveni arreplega un salari mínim molt inferior, de 784,8 euros, els empresaris van interpretar que els escassos complements, amb independència de la seua naturalesa, havien d'entendre's com a part d'eixe salari mínim", ha aclarit.

Així -ha afegit- "van decidir considerar, en la seua teoria, el complement d'ajuda per desplaçament diari, el conegut com a plus transport, com a part a considerar en l'SMI".