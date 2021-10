Iberdrola se compromete a no subir precios a la industria si el Gobierno retira la 'tasa' a las renovables

20M EP

Iberdrola se ha comprometido este jueves a no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural, siempre y cuando no se perjudique la producción eléctrica con "tributos lesivos", como la 'tasa' a las renovables, y pide al Gobierno la retirada del Real Decreto y la Ley "criticada" por la UE.