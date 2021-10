Un misterioso 'Equipo A' reivindicó este jueves el rescate de los podencos atrapados por la lava en una zona con un estanque cercada por las coladas que están asolando la isla de La Palma desde el inicio de la erupción del volcán de Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre. Así lo reveló una pancarta colocada en el muro del recinto y recogida en un vídeo difundido a través de las redes sociales: "Fuerza La Palma. Los perros están bien. A Team".

Todo apunta a que, mientras la empresa Aerocámaras y las autoridades afinaban los preparativos del vuelo con drones de carga ideado para evacuar a los animales, una o más personas entraron en el área hace unos días y sacaron a los canes sin que trascendiera hasta este jueves. De hecho, la compañía gallega ha confirmado que llevaban varias jornadas sin ver a los perros en la zona y que han hallado huellas humanas en los alrededores.

Sin embargo, la repentina desaparición de los podencos cuando todo estaba preparado y las dificultades de este rescate invisible han desatado las incógnitas y las especulaciones sobre la autoría y el procedimiento. ¿Cuándo se ha producido? ¿Es posible acceder a la zona? ¿Cómo? ¿Dónde están ahora los perros?

¿Cuándo se ha producido el rescate y quién está detrás?

Si bien hace ya varias jornadas que Aerocámaras no era capaz de localizar a los podencos en el recinto del estanque, no está claro en qué momento los animales abandonaron el recinto. "Se decía que los perros no están desde anteayer, ahora se dice que desde el lunes. Por lo que hemos visto, llevan días fuera", indica el CEO de la compañía gallega, Jaime Pereira.

Por otra parte, algunas webs, como Club de Caza, aseguran que son los propios dueños de los canes quienes orquestaron el rescate durante días hasta que pudieron ponerlo en práctica el pasado domingo. "Están con quienes deben estar", recoge esta página, que cita fuentes cercanas a los propietarios. Estas, además, niegan que los animales hubieran sido abandonados.

A su vez, el director general de Derechos Animales, Sergio García Torres, ha confirmado que los perros están "bien y a salvo", tras ser rescatados por "personas anónimas", que los han puesto a disposición de los equipos de emergencias y protección animal. "Toca valorar todo el proceso: el abandono de los mismos por su dueño y la posible denuncia por cómo se dejaron allí sin ni siquiera notificarlo", ha valorado.

Estas declaraciones, difundidas por la conocida y reputada defensora de la protección animal Nuria Querol en redes sociales, destacan que, si bien un grupo de personas sin identificar accedieron al lugar sin autorización, consiguieron sacar a los podencos y ahora están "a salvo y en lugar seguro".

Precisamente respecto a la posibilidad de llegar a conocer la identidad de los autores, hay que tener en cuenta que los responsables han cometido una ilegalidad al saltarse los controles y entrar en la zona de exclusión, lo que puede conllevar una sanción. El pasado miércoles, la Guardia Civil identificó a cuatro personas que también habían accedido a zonas vetadas y lo puso en conocimiento de la Fiscalía y de la Subdelegación del Gobierno por un presunto delito de desobediencia.

¿Es posible acceder a esa zona?

Otro de los grandes interrogantes es cómo se ha producido el rescate, dada la presencia de las coladas alrededor del recinto. ¿Se puede caminar sobre esas columnas de lava? Pereira cree que sí: las imágenes térmicas muestran que hay puntos de la costra de las lenguas seca a 40-60 grados, sobre los que podría caminar alguien relativamente informado o ayudado de instrumental, aunque todo ello parezca una temeridad.

"Sabíamos que no habían salido solos. Un perro que está en su casa con bebida y al que le llevas comida no sale caminando solo por encima de la lava"

En este sentido, el CEO de Aerocámaras -asesorado por la plataforma animalista leales.org- alberga serias dudas de que los perros hayan salido del área por voluntad propia. "Sabíamos que no habían salido solos. Un perro que está en su casa con bebida y al que le llevas comida no sale caminando solo por encima de la lava", ha expuesto en declaraciones a los periodistas, aunque no se ha pronunciado sobre la identidad de los imitadores de este mítico comando televisivo.

¿Por qué el vídeo está grabado de lejos? ¿Existe la pancarta?

Entre las incógnitas suscitadas por el rescate es el modo en el que están grabadas las imágenes con la pancarta, ya que han sido registradas desde lejos, cuando los autores deberían hallarse sobre el terreno, dentro del recinto del estanque. Por el momento, no está claro quién ha difundido las imágenes, que ha publicado la web palmerus.es y han corrido por las redes.

No obstante, el director ejecutivo de la compañía gallega ha asegurado que la pancarta es "100% real", ya que han podido constatarlo con los drones y lo han divulgado en sus vídeos. Lo que no han sido capaces de comprobar es el texto del cartel, puesto que la sábana sobre la que estaba escrito se había dado la vuelta a causa del viento y solo se veía una superficie "totalmente blanca".

¿Dónde están los perros?

Hasta el momento, el paradero actual de los podencos es una incógnita. "Se rumorea que han aparecido en la zona de La Laguna. Nosotros teníamos más o menos indicios de que podían aparecer por ahí", destaca el CEO de Aerocámaras, que añade que lo que desean es que aparezcan, verlos, comprobar que son ellos y que están bien.

"Nosotros hemos dado todo lo que estaba en nuestra mano. De una forma u otra, los perros están fuera, que es lo que nos interesaba", ha argumentado Pereira. Eso y concienciar a la sociedad de la necesidad de ser responsable con los animales, de cuidarlos, tratarlos bien y no abandonarlos.