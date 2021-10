El Parlamento del País Vasco no logró este jueves sacar adelante una declaración institucional que señalaba la "sinrazón y la injusticia que supuso la actividad terrorista de ETA" por el silencio de EH Bildu, que impidió el consenso de todos los partidos, necesario para aprobar el texto. Todo ello, con el trasfondo de las palabras -matizadas después- de Arnaldo Otegi, coordinador de la formación abertzale, que dejó caer que apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2022 era un paso hacia la excarcelación de los presos de la banda terrorista. El Gobierno niega que vaya a ofrecer contraprestaciones sobre política penitenciaria a Bildu, mientras la oposición cuestiona ese compromiso del Ejecutivo y cree que habrá cesiones.

El texto planteado en la Cámara vasca, que sí contó con el apoyo de PNV, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU, PP+Cs y Vox, señalaba la "sinrazón y la injusticia que supuso la actividad terrorista de ETA". Sin embargo, Bildu guardó silencio. Según la formación independentista, siguen sin posicionarse sobre el texto, que partió del PP, pero también del PNV y Partido Socialista de Euskadi. El objetivo de los populares, a juicio de los abertzales, era "más confrontación, más trincheras y más utilización partidista del tema". Y con ese argumento rechazaron tomar partido sobre el documento, que también señalaba la "ilegitimidad de la violencia para conseguir fines políticos".

Estos hechos "desmienten", según el líder del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, que las palabras que Otegi pronunció el pasado lunes fueran sinceras. Ese día, a dos de que se cumpliesen 10 años de la declaración del fin de la violencia terrorista de ETA, el coordinador general de Bildu mostró su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas. "Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo", señaló el dirigente independentista, quien sin embargo no pidió perdón de forma expresa a las víctimas.

Sin embargo, el movimiento de Bildu demuestra, siempre según Iturgaiz, que las afirmaciones de Otegi eran una "filfa". En declaraciones a los medios, también arremetió contra el "precio político" que está "pagando" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sus socios separatistas por su apoyo. Las críticas también siguen arreciando desde el PP nacional. Javier Maroto, portavoz popular en el Senado, vaticinó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aceptará la excarcelación de presos de ETA para lograr el apoyo de Bildu a los PGE.

Maroto recordó así que Otegi, horas después de la declaración en el Palacio de Aiete, en una acto con la militancia de su formación, relacionó la aprobación de las cuentas para el próximo año con la situación de los presos. "Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos. Así de alto y claro os lo digo", añadió. tras conocerse ese intervención, Otegi concedió una entrevista a Radio Euskadi donde negó que Bildu plantease la libertad de los presos como condición para aprobar los Presupuestos.

![Sánchez] cambiará los votos de Otegi para seguir en la Moncloa, porque aunque hoy diga que no, son muchas las veces que ha dicho una cosa y luego ha hecho otra", insistió Maroto, que definió al presidente del Ejecutivo como un "profesional de hacer justo lo contrario de lo que promete". Además, declaró que las palabras de Otegi se debieron a que Bildu ha visto que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) "cambió los votos al presupuesto para sacar a los golpistas a la calle", en relación a los indultos a los presos del procés.

Moncloa insiste: no habrá presos por presupuestos

Desde el Ejecutivo, no obstante, niegan tajantemente que vaya a haber contrapartidas a presos por aprobar los Presupuestos, que ya contaron el pasado año con el voto favorable de Bildu -aunque sus escaños no fueron determinantes para la aprobación de las cuentas-. "Cuando se plantean este tipo de afirmaciones se cuestiona el estado de derecho", reprochó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al ser preguntada por las declaraciones de Otegi. En este sentido, señaló que el miércoles Sánchez ya respondió con un "no rotundo" a Pablo Casado, líder del PP, quien le preguntó si iba a "sacar de la cárcel" a los presos de ETA.

También el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se reunió con Bildu en el Congreso para hablar de las cuentas, al igual que con otros grupos parlamentarios, insistió en esta línea. Después de señalar que es importante aprobar unos Presupuestos que permitirán canalizar "más de 25.000 millones de euros de fondos europeos", afirmó que la negociación con Bildu solo incluye cuestiones relativas a la "recuperación" de la economía española.