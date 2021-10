Expertos revelan los secretos del 'look' insignia de las francesas para tener una melena 'effortless' 

La naturalidad es tendencia, pero cabe preguntarse si no lo es porque nos facilita la vida ajetreada que llevamos. Las francesas son expertas en lucir impecables con un acabado muy natural y que aparenta ser sin esfuerzo.

Por eso, el chic francés se ha convertido en una de las grandes propuestas para este otoño y expertos como Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz o Charo García de Ilitia Beauty comparten las claves para conseguirlo.

La importancia de un buen corte

La técnica de corte es fundamental para que el look se mantenga fácilmente, siguiendo la textura natural del cabello. "El toque maestro te lo da el corte, siempre adecuado a lo que cada textura pide. Ninguna melena es igual, por eso debemos saber qué look queremos y cómo es el pelo. De lo que se trata es de poder lavar y no preocuparnos demasiado de nada más. Cómo hayamos diseñado el corte es fundamental para que todo se mantenga en su sitio", comenta la estilista Raquel Saiz.

Un corto parisino icónico

El corte más emblemático del momento, el bob, nació en París. Por eso, no debe sorprender a nadie de que siente tan bien. "Los bobs son fáciles de llevar y encajan perfectamente con los distintos rostros. Para hacerlo más cómodo podemos recurrir a complementos como diademas, cintas o incluso pañuelos. El estilo francés es siempre impecable, aunque parece que no ha pretendido serlo. Por eso, combina tu bob cuando quieras con un complemento chic", explica Charo García.

El encanto no es cuestión de longitud

El porte desenvuelto, pero decidido de los looks franceses parecen ser la respuesta a por qué las francesas lucen tan bien, aunque parezca que no se hayan esforzado demasiado.

"Es solo una sensación, a las francesas les preocupa su imagen, solo que saben sacarle partido de un modo muy fresco y moderno. Por eso, un look francés no se mide por la longitud de las melenas ni las texturas. Es una actitud que podemos encontrar en melenas largas, pelo corto, mechones lacios y otros muy rizados. Y no olvidarnos que son unas apasionadas de la moda, lo único que hacen es llevarla a su terreno", afirma Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Capas y flequillos con encanto

Las capas y el flequillo son diferentes las herramientas que ayudan a reflejar la actitud. Desde el tipo de corte a cómo se trabaja la textura o cómo se seca. Se trata de la apuesta perfecta de muchas francesas.

"Las capas y los desfilados ayudan a mantener el corte, a tener la caída allá donde tenga caer. Además, otro de los trucos para hacerlo más cómodo y más interesante es añadirle un flequillo, desde un cortina a uno recto. Los dos son las grandes propuestas para la temporada y si bien el recto no es para todo el mundo, el cortina es el más universal de todos. Ambos tanto con melenas mini como con las más largas", añade Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.

No olvidar ser una misma

La naturalidad nos ha abierto las puertas a multitud de opciones para ser auténtica. "La clave con todos los looks que pretenden tener el encanto francés es potenciar las texturas que tenemos, no solo porque facilitamos el cuidado, sino porque potenciamos nuestra personalidad. Por eso se ve tan natural y sin esfuerzo. Las ondas naturales, ligeramente despeinadas sientan bien porque nos sentimos mejor. Pero lo mismo sucede con nuestros rizos o nuestros mechones lacios", explica Jose García, de José García Peluqueros.