La cantante estadounidenses Judith Hill, protagonista del concierto central del Outono Códax Festival 2021

La cantante estadounidenses Judith Hill -corista de Prince (que también fue también productor de su primer disco), de Stevie Wonder y una de las voces seleccionadas para la gira 'This is it' de Michael Jackson-, será la protagonista del concierto central del Outono Códax Festival 2021.