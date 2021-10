Junta dice que está en disposición de sacar a información pública la autovía Albacete-Cuenca esta legislatura

Así lo ha corroborado Hernando este jueves en el pleno de las Cortes con motivo de la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) de Cs relativa a la construcción de esta infraestructura, proposición que ha sido rechazada finalmente, a pesar de contar con el apoyo del partido naranja y del PP, al votar en contra la mayoría absoluta del PSOE.

Sin embargo, Hernando ha manifestado que no comparte con Cs ni con el PP la idea de "olvidarse del protocolo" firmado por los gobiernos central y regional para la construcción de la autovía entre Albacete y Cuenca por parte de la Administración autonómica y de la autovía de La Alcarria por parte del Ejecutivo central, ya que el Gobierno castellanomanchego "lleva 23 millones invertidos" en su parte del acuerdo.

A este respecto, ha asegurado que el presidente regional, Emiliano García-Page, mantendrá una reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para llegar a un acuerdo al respecto, advirtiendo de que si ese acuerdo no se produce no van a "perdonar" esos 23 millones gastados. "No estoy para nada de acuerdo en que simplemente nos olvidemos de los acuerdos", ha insistido.

"En función de los acuerdos que alcancemos en las próximas reuniones y en las que haya de forma posterior con los equipos técnicos del Ministerio podremos desbloquear una maraña jurídica" para actuar en la autovía Albacete-Cuenca "sin renunciar" a que haya otra entre Guadalajara y Tarancón, ha proseguido el consejero.

El responsable regional de Fomento ha considerado que la autovía entre Albacete y Cuenca es "importante", considerando que lo que se necesita es "una vía que permita unir Jaén con Albacete, Albacete con Cuenca, Cuenca con Teruel, Teruel con Zaragoza y así llegar a Europa", algo que ha definido como "el corredor de la igualdad y a favor del reto demográfico".

"Ese es el espíritu que vamos a seguir defendiendo, de que tiene que ser el corredor para la igualdad de oportunidades de la España anterior", asegurando que esta defensa no tiene que ser "frentista" contra el Corredor del Mediterráneo, ya que son "complementarios".

Además, en cuanto a la labor del Gobierno autonómico en materia de carreteras, ha querido defender que desde la llegada de Emiliano García-Page hay un 300 por ciento más de inversión, se ha actuado en cuatro veces más kilómetros de vía y se han pagado "las deudas que dejaron y no querían pagar" en el Gobierno anterior del PP.

CS CARGA CONTRA LAS "PROMESAS" DEL GOBIERNO

Por parte de los grupos parlamentarios, el primero en intervenir ha sido el diputado de Cs Javier Sevilla, encargado de defender la propuesta del partido naranja, que ha cargado contra el Gobierno autonómico por las "promesas" que han hecho en materia de infraestructuras viarias, que han sido, a su juicio, "tan diversas y repetidas en el tiempo que lo único que han generado es decepción y frustración en esas zonas" al no verse construidas.

Sin embargo, ha sostenido que vistos los proyectos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de los presupuestos autonómicos para el año próximo, "no se realizarán vías de alta ocupación" en Castilla-La Mancha.

Por ello, ha preguntado al Ejecutivo autonómico y al propio Hernando "cuándo van a cumplir con las promesas dadas" en materia de infraestructuras.

PSOE PIDE QUE TODAS LAS ADMINISTRACIONES CUMPLAN

Por parte del PSOE, que ha presentado cuatro enmiendas a la Proposición No de Ley que no han sido aceptadas, Marisa Sánchez ha defendido que "quienes han construido en esta región han sido los gobiernos socialistas" y ha calificado la propuesta de Cs como "un calco" de otra presentada anteriormente por el PP.

Sánchez ha recordado que el consejero, al principio de la legislatura, avanzó que su trabajo en materia de carreteras se dividiría en cuatro líneas, de las que la última sería reivindicar y colaborar con el Estado en la puesta en marcha de actuaciones e inversiones pendientes, aseverando que la autovía entre Cuenca y Albacete se encuentra en el proceso del nuevo estudio informativo y depende de que "las administraciones cumplan su parte" y tanto esta infraestructura como la autovía de La Alcarria "se inicien, como mínimo, al tiempo".

"No les quepa la más mínima duda de que este Gobierno seguirá reivindicando la autovía Albacete-Cuenca, porque nosotros sí que estamos a favor de esta autovía", ha enfatizado.

PP: "NI ESTÁ CONSIGNADA NI SE LA ESPERA"

Finalmente, por parte del PP, el diputado Benjamín Prieto ha argumentado que, desde que se anunció la idea de llevar a cabo esta autovía en 2005, han pasado 16 años y aún hoy "mientras se deja a Cuenca sin una salida a Valencia ni a Albacete, ni está consignada ni se la espera" en los presupuestos del Gobierno castellanomanchego.

Prieto ha mantenido que esta vía es "una apuesta por la lucha contra la despoblación" y ha avisado al Ejecutivo regional que "no se puede jugar a un cambio de cromos con las infraestructuras".

El parlamentario 'popular' ha insistido en que infraestructuras como esta "tienen cabida", aunque ha lamentado que desde el PP no tienen "ninguna duda" de que la Administración regional no la construirá en esta legislatura.