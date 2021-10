Allué señala que su candidatura a presidir el PAR no es personal, sino "coral" para favorecer la democracia interna

De esta forma lo ha señalado Allué en el acto en el que ha dado a conocer su candidatura, que ha tenido lugar a las puertas de la sede del PAR en Zaragoza. La presentación de avales, unos 200, se producirá antes de que concluya el plazo, a las 20.00 horas de este jueves.

Allué se enfrentará así al actual presidente del PAR, Arturo Aliaga, quien se ha presentado a revalidar el cargo. La votación se producirá el sábado, 23 de octubre, por la tarde, en el marco del XV Congreso del partido, que se celebrará a lo largo de todo el fin de semana.

La candidata ha estado acompañada en el acto por miembros del partido de las tres provincias, como su portavoz en la Diputación de Teruel, Berta Zapater; el concejal en el Consistorio de la capital turolense, Julio Esteban; la responsable provincial del PAR en Zaragoza, Carmen Herrero; el secretario general técnico del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Javier Callizo; la concejal del Ayuntamiento de Sallent de Gállego y exdiputada autonómica, Lucía Guillén, y el presidente los jóvenes del PAR, el Rolde Choben, Alejandro Poy.

PROPICIAR LA UNIDAD

Elena Allué ha asegurado que han trabajado para propiciar la unidad de candidaturas y seguirán haciéndolo "hasta el mismo momento de la votación" en el congreso porque "nos encantaría que hubiera una única" y "conjunta", pero "para eso hay que estar dispuestos a dialogar y ni siquiera en este momento se ha dado ese paso" por parte de la otra candidatura.

Según ha contado, Aliaga "ha tenido la oportunidad durante estos días de llegar a acuerdos", pero "no ha sido así, no ha sido el interés de él, ni el espíritu llegar a acuerdos". "Le tengo respeto, quién más que yo le ha sido leal hasta ahora", ha subrayado y, "en el gobierno, lo sigo siendo", para desearle "lo mejor en lo personal y en lo político".

En esta situación, Allué ha pedido a quienes forman parte de la otra candidatura y "sí quieren llegar a acuerdos", que se incorporen a la suya y les hecho un llamamiento para sumarse "a este proyecto ilusionante y de futuro" por esta tierra y por el partido.

NO DIMITIRÁ

Allué ha aclarado que como directora general de Turismo, "he dado respuesta a la gestión en el gobierno y no creo que tengan razones para poder cesarme", si bien "en las manos del gobierno está", porque ella no va a dimitir.

Ha agregado que al margen de lo que pase en el Congreso del PAR "la gobernabilidad está más que garantizada" y "este partido tiene trayectoria histórica de dar estabilidad a los diferentes ejecutivos que se han conformado en Aragón".

Aliaga es también es vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, un gobierno del que el PAR forma parte en coalición con PSOE, Podemos y CHA.

ESTABILIDAD AL PARTIDO

Allué ha asegurado también la "estabilidad del partido" y ha comentado que si gana su candidatura "tomaremos las decisiones de manera colectiva en la ejecutiva" y ante cualquier actuación sobre su futuro o el de otros miembros del partido en función de los resultados ha dicho: "Cuando llegue a esos puentes, cruzaremos esos ríos".

Ha subrayado que al presentar la candidatura "en ningún momento he pensado en mi futuro personal", como tampoco lo han hecho quienes le acompañan. "No ha estado en mi mente, ni en la de nadie", ha recalcado.

También ha indicado que han esperado "hasta el último momento" a presentar la candidatura para intentar "llegar unidos al congreso" porque "la unidad es fundamental, pero hay que entenderla desde el respeto, la divergencia de opiniones, sin represalias", con "pluralidad de opiniones y percepciones sobre el futuro de este partido".

"Esto no va de romper nada, va de sumar y sobre todo de multiplicar" y "pretendemos que ésta sea la candidatura de la unidad y de la libre confrontación de ideas y de opiniones, esto va a espíritu positivo, de ganas de trabajar por Aragón, por los aragoneses" a través "de la participación, el respeto y la claridad ideológica" porque "nuestras siglas son el PAR y nuestro partido es Aragón".

Ha abundado al señalar que unidad "no significa unanimidad" y ha de ejercerse "desde la capacidad de disentir, sin el miedo a represalias" para hacer política "porque cuando no hacemos política otras fuerzas ocupan nuestro espacio, nuestro nicho y esto es lo que creemos que ha pasado en esta legislatura", en la que otros partidos "hemos visto como se apoderaban de la bandera aragonesista".

RECUPERAR LA POSICIÓN

Allué ha sostenido que su candidatura tiene como único planteamiento "que este partido siga ocupando la centralidad y posición que ha tenido en los últimos años" y "no exagero un ápice" al afirmar que de lo que ocurra en este congreso "va a depender el futuro del PAR y que vuelva a ostentar la principalidad que nunca debió perder".

Ha incidido en que lo que ha motivado esta candidatura "ha sido pensar en el futuro del PAR", una formación "sin la que no se puede explicar la historia de estos casi 50 años de democracia aragonesa".

Ha manifestado que la conforman "hombres y mujeres de todas las edades, de todo el territorio", "moderados, profundamente aragonesistas, fuertemente arraigados a esta tierra", "que abogamos por la estabilidad" y que consideran que ha llegado el momento "de volver a hacer política, de hacer grande a este partido" y en Aragón, para dejar a un lado los intereses personales.

"Es menester renovar lo que se ha marchitado y hay que entender que deben crece nuevos brotes para dar frondosidad a ese árbol que nunca debimos de perder; ha llegado la hora de cambiar a la tripulación y de corregir el rumbo", ha resaltado.

"Toca ser valientes, generosos" porque "hay momentos en que es necesario abandonar la comodidad de ver los toros desde la barrera y salir al redondel a dar la cara, por dignidad, por decoro" y "no podíamos permanecer impasibles un solo minuto más, mientras nuestro partido iba camino de la irrelevancia", ha continuado.

Asimismo, Allué ha considerado que el PAR "no va a ser nada si no volvemos a suturar las heridas que nos ha dejado el abandono de los últimos tiempos" y que han hecho "ineludible dar un paso al frente y asumir el reto y el sacrificio que todo esto comportan" después de que se les haya "hurtado" el derecho "del contrasten ideas, proyectos" y de formular "propuestas de futuro" en el seno del partido.

RAÍCES

Allué ha recordado que el PAR tiene 43 años de historia y desde su candidatura no renuncian a sus "raíces" "y a quienes somos, a quienes nos llevaron a lo más alto" porque quienes la integran son personas "cargadas de ideología aragonesista".

Ha querido agradecer el trabajo de todos aquellos "que han dado todo" desde los orígenes del partido en municipios y comarcas de Aragón, así como la labor "de todos los presidentes, vicepresidentes y secretarios generales que ha tenido el PAR, a cada militante, a cada concejal, porque todos somos utilleros en este equipo, el equipo del par".

Ha querido también aclarar que para ella todos los miembros del PAR son "compañeros", "no rivales" y ha descartado formular "una crítica contra compañeros que lo dan todo en beneficio del PAR".

Sobre la decisión judicial que deniega la suspensión del XV Congreso del PAR, ha mostrado su respeto a quienes deciden presentar denuncias y, por su parte, ha dicho que atenderá las decisiones judiciales que se adopten.