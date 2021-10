Una edil de Cs Molina presenta su baja del partido y del grupo municipal tras "desencuentros" con la Ejecutiva Regional

En un comunicado remitido por ella misma, Sánchez Angulo ha asegurado que las discrepancias con Martínez y la "inoperancia" de la Ejecutiva Regional le han llevado a tomar esta decisión.

"El Grupo Municipal de Ciudadanos en Molina de Segura está roto. Hice un gran esfuerzo por continuar trabajando en este proyecto político al que tanto tiempo y esfuerzo he dedicado, pero el acoso moral al que he estado sometida por mi compañero y la inoperancia de la Ejecutiva Regional y Nacional han forzado mi salida", ha indicado.

La edil ha asegurado que la formación 'naranja' no le "representa", ni se siente identificada con ella. "Va a la deriva, como venimos observando estos últimos meses", ha dicho, tras lo que ha afirmado que el partido "no se parece en nada al que yo me afilié, por el que trabajé" y "por el que me sentía orgullosa".

En noviembre de 2019, la anterior portavoz de Cs en el municipio, María Dolores García, dejó el acta, con lo que Martínez asumió la portavocía del grupo, integrado en aquel momento por tres concejales. Sin embargo, uno de ellos, Antonio Francisco Muñoz, también lo abandonó un solo mes después de recoger el acta, con lo que en la actualidad el grupo solo está integrado por un representante.

Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, Sánchez Angulo ha manifestado su deseo de presentar el escrito para pasar a ser edil no adscrita el próximo lunes ante la Secretaría General del Ayuntamiento.

CRÍTICAS A SU COMPAÑERO DE FILAS

Sánchez Angulo ha afirmado que Joaquín Ignacio Martínez, "como portavoz del grupo e incumpliendo ordenes de la Ejecutiva Regional, decidió en el pleno ordinario del pasado mes de marzo quitarle la liberación" y "asumirla él al completo", lo que sirvió, según sus palabras, para hacer "patente la fractura entre ambos".

La exconcejala ha querido dejar claro que, si bien ha abandonado el grupo municipal, "seguirá trabajando por los vecinos y vecinas de Molina de Segura, defendiendo la libertad y la justicia, tal y como prometió al jurar su cargo, aunque ahora sea de forma independiente y no adscrita a ningún grupo político".