Sanitat vacunarà de la grip la setmana vinent i la farà coincidir amb la tercera dosi covid en els majors de 70 anys

Sobre aquest tema, han assenyalat que encara no s'ha fixat la data exacta de començament de la campanya de vacunació contra la grip. El que sí que està clar és que en els majors de 70 anys es farà coincidir amb la tercera dosi del sèrum contra la covid, encara que es punxaran en braços diferents.

Sobre aquest tema, Barceló va apuntar la passada setmana que al principi no es preveu habilitar espais especials per a l'administració de les dos vacunes. No obstant açò, des de conselleria han apuntat que els tècnics estan ultimant el disseny de l'operatiu.

Així mateix, la consellera ha recordat que el passat any es van administrar quasi un milió de dosi contra la grip, i enguany es preveu que s'incrementarà aquesta xifra, per la qual cosa s'ha fet una compra major que l'establida per a la passada campanya.

A més, enguany la campanya de la grip anirà molt dirigida el personal sanitari, que ha recordat que el passat exercici va tindre una participació "excepcional", ja que més del 90 per cent del personal es va vacunar.