Cs denuncia que un libro de texto de la ESO califica de "extranjeros" a "madrileños, extremeños y malagueños"

El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha denunciado que un libro de texto para alumnos de segundo de la ESO se califica de "extranjeros" a "madrileños, extremeños y malagueños", un nuevo hecho que demuestra para la formación naranja el "adoctrinamiento" ideológico en las aulas.

En una interpelación al conseller de Educación, Josep González-Cambray, Martín Blanco ha afirmado que se trata de un "despropósito" que en un listado de gentilicios de extranjeros aparezcan los de otras CCAA y le ha preguntado si le parece "normal".

El libro de texto, de lengua catalana de segundo de la ESO, corresponde a la editorial Baula, han confirmado desde la formación naranja.

Según el conseller, el texto "no dice eso" y Cs "vuelve a querer hacer política de la anécdota y de descontextualizar". "No existe adoctrinamiento. Por mucho que repitan una mentira no se convertirá en verdad", ha añadido.