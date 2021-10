Pérez Anadón apuesta por "gastar mejor" y anuncia un aumento del Presupuesto de Sanidad en 2022

Pérez Anadón ha comparecido en sesión plenaria de las Cortes de Aragón a petición del PP para dialogar sobre el gasto en el Departamento de Sanidad y ha defendido las contrataciones realizadas para incrementar el personal dedicado a la COVID-19, recalcando que todos los empleados del Salud cobran su salario y que se han realizado contratos temporales, algunos de los cuáles ya han finalizado, como todas las Administraciones.

Ha explicado que la fiscalización de las cuentas de Sanidad se lleva a cabo a través de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, no directamente desde el Departamento de Hacienda, como establece la legislación, añadiendo que Hacienda se dedica a la planificación de la gestión de los recursos presupuestarios.

El titular de Hacienda ha recordado que en 2021 el Gobierno impulsa "una nueva cultura del gasto" con tres acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno con el objetivo de apoyar los servicios públicos. Así, se crea la Unidad de Eficiencia en el Gasto (Unigest) y se acordó colaborar con la AiREF en la evaluación de las políticas de gasto "para conocer mejor la estructura de gasto" de las políticas públicas.

El Gobierno de Aragón "respondió" a las recomendaciones de la AiREF para "compensar el impacto negativo" de la rebaja fiscal de 2020 y cooperó con esta entidad estatal para estudiar el gasto de la farmacia extrahospitalaria, el nuevo contrato-programa de la Universidad de Zaragoza y la política de personal de Educación, el segundo con más empleados, después de Sanidad, ha detallado.

De esta forma "estamos planificando el gasto para alcanzar la sostenibilidad financiera en colaboración con los Departamentos y asegurar la prestación de unos servicios públicos de calidad", ha aseverado Pérez Anadón.

Ha expuesto que el Gobierno de Lambán ha realizado más contrataciones en Sanidad que el PP en los meses con menos contratación y ha rechazado la "demagogia" del Partido Popular. Ha considerado que la izquierda debe "desvincularse del pecado original" para gestionar de una forma no solo más social, sino también "más eficaz y eficiente que la derecha".

DESAJUSTE PRESUPUESTARIO

La diputada del PP Carmen Susín ha alertado de que el Salud tiene un desajuste presupuestario de 180 millones de euros y ha afirmado que el Gobierno "empieza a recortar en personal", añadiendo que el artículo 41 del Presupuesto autonómico de 2021 prohíbe realizar más nombramientos de personal que el máximo autorizado, "un blindaje premeditado de los contratos de personal".

Ha preguntado cuántos empleados especializados en COVID-19 ha propuesto Sanidad que permanezcan y cuántos que se vayan, avisando de que el 15 de octubre finalizaron "muchos contratos" y ha calculado que más de 2.000 trabajadores públicos no van a renovar sus contratos. Susín ha afirmado que el aumento de la dotación presupuestaria "es para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública en la pandemia, no para tapar agujeros".

Desde el PSOE, Olvido Moratinos ha espetado al PP que "busca el ruido y hacer creer a los ciudadanos que los Gobiernos progresistas no gestionan bien la economía", aseverando que "los aragoneses no van a caer en esos populismos" porque "en Aragón se ha gestionado bien la economía; se ha gastado el dinero en la salud de los aragoneses y no se ha escatimado dinero en recursos humanos".

El diputado de Cs José Luis Saz ha dicho: "El colectivo de trabajadores sanitarios ha tenido un comportamiento excelente con el que somos deudores". Ha considerado que Sanidad "no planificó adecuadamente" el presupuesto y que "no se da respuesta" a este problema.

"REPENSAR"

El portavoz de Podemos, Nacho Escartín, ha asegurado que "el sostenimiento de los servicios públicos no está a debate, no está el PP en el Gobierno" y ha abogado por reforzar la Atención Primaria, emplazando a fortalecer las plantillas y mejorar sus condiciones laborales.

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha agradecido a los profesionales sanitarios el trabajo realizado y ha considerado que el esfuerzo presupuestario realizado en el Salud "ha estado plenamente justificado", aunque sea necesario "repensar la organización de todo el sistema sanitario aragonés".

El diputado de VOX David Arranz ha defendido una sanidad pública "fuerte" y la coexistencia con la privada y ha planteado que los Presupuestos de 2022 recojan la programación de recursos y medios para dar una atención de calidad a los aragoneses, animando a "fidelizar a los profesionales sanitarios y atraer nuevo talento". El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha emplazado a "planificar el gasto en este ámbito para que el servicio sanitario sea sostenible y de calidad".

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha opinado que "no hay una correcta planificación" y que "hay un problema claro de gestión", añadiendo que "la vía elegida no puede ser la parálisis de determinadas cuestiones".