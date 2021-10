Vicent Torrent torna als escenaris per a presentar 'Racons i cançons' al Teatre Principal de València

Un concert que serà "fidel al seu estil popular, amb lletres que canten als sentiments quotidians sense oblidar el seu vessant més polític i social, i al mateix temps un relat musical i la història de tota una vida dedicada a la música tradicional valenciana", destaca l'Institut Valencià de la Música en un comunicat.

Torrent presentarà al Teatre Principal de València el seu llibre-disc amb 11 cançons inèdites, composicions construïdes de manera paral·lela a la seua carrera musical en Al Tall, incloses algunes creades abans de l'existència de la mítica banda o just després d'acomiadar-se dels escenaris l'any 2012.

La directora de Música i Cultura Popular de l'IVC, Marga Landete, ha explicat que "acollir una figura de la talla de Vicent Torrent amb un espectacle d'estrena dins del cicle 'Música al Principal' és un de les grans fites de la temporada i contribueix a reivindicar la vigència i l'absoluta actualitat de l'obra de l'artista valencià".

La proposta "senzilla" de Torrent, on predominen la veu i la guitarra, està recolzada amb diferents arranjaments pensats i produïts per alguns dels millors músics de l'escena nacional. El resultat és un disc i un llibre amb reflexions personals al voltant de la figura de Vicent Torrent i la seua trajectòria musical i vital, dins i fora d'Al Tall.

Entre els músics es troben reconeguts artistes de la talla de Serrat, Pep Gimeno 'Botifarra' o Raimon, però també representants del relleu generacional que conformen grans compositors i compositores valencians més actuals com Tesa, Josep Nadal o Xavi Sarrià.

A més, al llibre s'inclouen textos de coneguts representants polítics com Ximo Puig o Josep-Lluís Carod-Rovira, així com d'altres figures destacades com l'actor i còmic Xavi Castillo, el músic Dani Miquel, la periodista Amàlia Garrigós o l'actriu Rosana Pastor.

Els textos giren entorn de la influència que ha exercit la figura de Vicent Torrent en tots ells i conformen una espècie de biografia coral i autoritzada que compta amb una banda sonora no escoltada fins ara.

TRAJECTÒRIA

Llicenciat en magisteri i músic autodidacta, de 1968 a 1972 Torrent va formar part (amb els germans Julio i Tico Balanzà) de l'Equip València-Folk, on va començar a investigar en la tradició musical valenciana. L'any 1975 va fundar Al Tall al costat de Miquel Gil, Manolo Lledó i Manolo Miralles; aquest últim i Torrent van ser els membres fundadors que van continuar amb el grup, fins que es va dissoldre el 2012. Vicent Torrent, a més de participar en la selecció i l'adaptació dels temes, és l'autor de la major part de les lletres originals, entre les quals es troben les de 'Tio Canya' o 'Quan el mal ve d'Almansa'.

En 1986 va presidir el jurat del Concurs Nacional de Música Folk convocat pel Ministeri de Cultura d'Espanya i va ser nomenat president de l'Associació de Músics i Cantants Valencians. En 1989 va publicar 'La música popular', un breu assaig sobre les diferents realitzacions valencianes de la música tradicional, fruit de la seua experiència com a intèrpret i de la seua tasca d'investigació i divulgació des de la Conselleria de Cultura, RNE o els Tallers de Música Popular, dels quals van sorgir els discos de la Fonoteca de materials.

En 1992, durant un recés del grup, va publicar el seu únic disc en solitari, 'Rosa perduda', compost per cançons que s'eixien de la línia d'Al Tall en el contingut, més íntim.

En 2004 va rebre el Porrot d'Honor de les Lletres Valencianes de Silla. El divendres 8 de gener de 2016 l'Ajuntament de L'Alcúdia li va entregar la distinció de fill adoptiu com a "just reconeixement als seus mèrits en defensa de la cultura, les tradicions i la llengua de la nostra terra".

En 2018 va rebre el Premi Pont del Mediterrani de Mostra Visca del Mediterrani de València i el Premi d'Honor de la Música a la 1a edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana, atorgats per Cultura de la Generalitat a través de l'Institut Valencià de Cultura.