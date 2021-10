La alcaldesa de A Coruña ve los presupuestos de la Xunta "insuficientes" y le pide compensar los gastos por la pandemia

A preguntas de los periodistas, tras la reunión que ha mantenido con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, Rey ha valorado la inclusión en estas cuentas de "algunos proyectos". No obstante, ha apostillado que "para ser los presupuestos de la recuperación" los ve "poco ambiciosos".

"Bien porque aparecen proyectos relevantes, pero que nos expliquen como hay once millones menos", ha insistido al comparar distintos ejercicios en las cuentas autonómicas.

"Echo de menos inversión en centros educativos y de salud", ha reclamado también la regidora al apuntar que el ayuntamiento asumió durante la pandemia inversiones de competencias que no son municipales.

En concreto, se ha referido a la desinfección de estos centros. "Cuántos euros ha dado la Xunta para la recuperación de la pandemia, cero y tenemos una factura Covid de 30 millones", ha añadido sobre los gastos del consistorio en esta materia. "Estaría mejor si se compensara el esfuerzo de las administraciones locales", ha añadido a este respecto.

En otro orden de cosas, preguntada sobre las negociaciones con la Marea Atlántica para los presupuestos municipales de 2022, ha ratificado únicamente que siguen las reuniones. "Cuando se tengan resultados, se comunicarán".

PP Y BNG

Mientras, desde el PP han defendido que con estos presupuestos la Xunta "construye el futuro" de la ciudad, en referencia a las inversiones para la ampliación del complejo hospitalario, la estación intermodal o la fachada marítima.

Así lo han expuesto el presidente provincial del PP, Diego Calvo, y la portavoz municipal, Rosa Gallego, acompañados por los parlamentarios coruñeses Adrián Pardo y Rosalía López.

Diego Calvo señaló que estas cuentas "confirman el compromiso de Feijóo y del PP con la ciudad". Mientras, Rosa Gallego aludió a las inversiones en actuaciones "clave" frente a un Ejecutivo central que "reduce su inversión en un 28% para el próximo año y se niega a condonar la deuda del puerto".

Por el contrario, para el BNG la ciudad no está "en el mapa de prioridades de la Xunta". Su diputada autonómica Mercedes Queixas afirma que el proyecto de cuentas es "insuficiente" y añade que no hay "nuevos proyectos". Por otra parte, asegura que "no tiene setnido que se destine 1,7 millones del erario de la Xunta a comprar terrenos", dice, en un comunicado, sobre los muelles de Batería y Calvo Sotelo, de los que insiste que "ya son públicos".