UGT es concentra per a protestar per la retirada de llibres de temàtica LGTBI distribuïts a Castelló

Les seus d'UGT han acollit aquest dijous, a les 12.00 hores, concentracions en protesta per la decisió del Jutjat Contenciós-Administratiu número 1 de Castelló de retirar llibres de temàtica relacionada amb la diversitat, els drets humans i LGTBI, a instàncies d'Abogados Cristianos, protestes que també s'han desenvolupat als centres educatius de la Comunitat Valenciana, segons ha informat el sindicat en un comunicat.

Així mateix, l'Hospital General de Castelló ha sol·licitat a l'Ajuntament poder disposar dels llibres retirats, mentre que l'Ajuntament de Torreblanca ha decidit comprar els 32 llibres de temàtica LGTBI.

El sindicat UGT, des del seu sector d'Educació, ha condemnat aquests fets, que han sigut qualificats per la secretària del sector, Maite Tarazona, com "una estratègia de persecució contra els drets humans, contra qualsevol que defenga la llibertat, la igualtat i la diversitat, i un ús pervers del poder judicial al servei de l'agenda política intolerant de l'ultradreta".

Durant les concentracions s'ha llegit un manifest de condemna i en defensa de les llibertats, on s'ha recalcat que les mesures cautelars dictades per la jutgessa responsable suposen "actuar com si es desconeguera la legislació educativa que estableix la coeducació, la igualtat de gènere, la defensa i promoció de la llibertat de pensament, de la diversitat, i del reconeixement de les realitats LGTBI com a valors i línies centrals de la tasca docent i educadora".

Segons Tarazona, "la llibertat de càtedra és també un element fonamental de l'educació pública", que entén com a "ferramenta d'igualtat i d'emancipació per a les persones, com a mitjà per a construir una societat més justa". El sindicat ha posat l'accent principalment en el risc per als valors i conquestes democràtiques que suposen aquestes actituds "intolerants" i el "ressorgir amb violència del feixisme, sota noves o velles formes".

PENSAMENT LLIURE

"Sempre defendrem el pensament lliure i els drets humans, més que a cap lloc en l'educació pública, i el feixisme ens tindrà enfront en el seu intent de soscavar les llibertats i la igualtat que hem conquistat", ha afegit.

UGT ha animat a tots els centres educatius valencians i als seus afiliats a adquirir els llibres "perseguits" per a les seues biblioteques escolars, "perquè quan s'intenta fer callar veus, idees i vides lliures, és moment de fer-les presents a tot arreu", ha manifestat la secretària d'Educació del sindicat.

D'altra banda, la Federació d'Ensenyament de CCOO ha manifestat el seu més "rotund rebuig" a la mesura cautelarísima del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 1 de Castelló. Davant aquesta situació, el sindicat demanda la reunió urgent de l'Observatori per a la Convivència Escolar.

CCOO considera que fets com aquest "no fan més que criminalitzar de nou totes les qüestions relacionades amb la diversitat afectiu-sexual" i "retrotrauen a temps que creien superats".

Aquestes mesures cautelars imposades -segons el sindicat- "no són més que una mostra de la LGTBIQ+fòbia que està emergint en certs sectors de la societat a l'emparament de determinats discursos d'odi llançats per partits polítics i associacions d'una ideologia concreta, i són un tentacle més que pretén empresonar les llibertats i el dret a estimar, ser, identificar-se i relacionar-se amb les persones de manera diferent".

"Només una ment plena de prejuís i por al diferent pot entendre que s'aprecie risc greu, imminent i irreparable en què algun d'aquests llibres poguera ser llegit per l'alumnat dels instituts castellonencs, i que la identitat no siga un procés que es construeix al llarg del temps i depenga única i exclusivament de la lectura d'un llibre", ha apuntat CCOO, que considera que amb aquestes iniciatives no es fa "sinó tornar a les llistes de llibres prohibits i a l'adoctrinament en decidir el que pot llegir o no l'alumnat".