Maroto anuncia que el PP llevará al Senado el problema de la comunicación ferroviaria en la España interior

Maroto ha explicado en la estación del tren de la capital palentina que antes de la pandemia Palencia contaba con 23 trenes y después sólo con once, "menos de la mitad", con todo lo que supone para los usuarios del mundo rural.

"La respuesta del Gobierno no puede ser que saquen el billete por internet", ha añadido el 'popular', porque hay gente que no tiene los conocimientos informáticos necesarios para hacerlo.

"La España interior necesita ayuda, recursos y un apoyo explícito por parte del Gobierno", ya que, según el portavoz del PP en el Senado, "para Sánchez, Castilla y León es un problema y por eso la castiga" mientras que el PSOE en la región "prefiere estar de rodillas y callar ante el presidente antes de decir que está castigando a esta tierra".

Así, Javier Maroto ha anunciado que el PP a nivel nacional va a trasladar este problema al próximo pleno del Senado para defender la devolución inmediata de las frecuencias de los trenes.

"Si no hay comunicaciones no se puede hablar de apoyo a la España interior, sin frecuencias no se apoya a la gente de los pueblos". De esta manera, advierte de que el PSCyL y el Gobierno tendrán que dar cuenta del abandono que tienen con esta tierra o si "prefieren molestar a Sánchez o defender a Castilla y León".

Por su parte, la presidenta del PP palentino, Ángeles Armisén, ha subrayado que cada vez que Sánchez toma una medida "Palencia sale perjudicada" y señalaba que para afrontar el reto demográfico "no basta con tener un ministerio con ese apellido".