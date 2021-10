Iván, novio de Anna Ferrer y yerno de Paz Padilla, operado de un problema de salud que le tendrá un mes "en silencio"

Iván Martín, el novio de Anna Ferrer y yerno de Paz Padilla, está obligado a pasar por el quirófano para resolver el problema de salud que arrastra en sus cuerdas vocales.

"Me opero de las cuerdas", desveló el influencer ante los medios en un acto este miércoles. "Me toca estar unos cuantos meses tranquilo. Ahora debería estar un poco en reposo y ya mañana (por este jueves) me operan y aún más en silencio", ha explicado.

Sobre su trabajo en las redes sociales, indica cómo lo va a hacer. "Cuando me diagnosticaron lo de nódulo, lo del quiste, me cree un personaje con Siri. Entonces yo lo escribo, lo pongo en altavoz y lo subtitulo. A la gente le gustó bastante. Anna no se va a librar".

"Tengo que aplazar cosas y los 'castings' nuevos que iban a entrar, ya saldrán en todo momento, porque sin voz no puedo hacer nada"

"Son dos horas de operación y luego a casa. En principio, todo bien. En el terreno profesional tengo que aplazar cosas y los castings nuevos que iban a entrar, ya saldrán en todo momento, porque sin voz no puedo hacer nada", dice con poena el novio de Anna.

Además, ha estipulado el tiempo que estará recuperándose. "Tengo que estar un mes en silencio y, después, rehabilitación".