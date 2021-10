EH Bildu de Pamplona reclama que cualquier decisión de calado sobre Sanfermines sea "debatida en la Mesa de San Fermín"

El grupo municipal de EH Bildu ha explicado, en una nota, que este texto viene tras el anuncio del alcalde, Enrique Maya, de que valora una ampliación de tres días en las fiestas para 2022. Ha criticado la "unilateralidad del alcalde" realizando ese anuncio "sin ningún debate previo".

Así, EH Bildu ha instado a que el primer edil convoque con urgencia la mesa de los Sanfermines para "exponer en ese foro, con los agentes y los grupos políticos presentes, su propuesta".

En su parte expositiva, el texto tilda de "ocurrencia" y "tinta de calamar" el anuncio de Maya que trata de usar los Sanfermines "para tapar el desastre de su gestión en materias de gran calado en la ciudad como son la Pasarela de Labrit, el Paseo Sarasate o el fracaso mayúsculo del Gran Premio de Hípica y el terrible estado de los fosos de la Ciudadela".

EH Bildu ha opinado que "esta estrategia no es nueva, ya la vimos el primer año cuando quiso tapar su aislamiento y fracaso en los Presupuestos abriendo el falso debate de quién debe lanzar del Chupinazo; o cuando, en junio, acorralado por el caso Labairu, soltó aquello de las corridas de toros en San Fermín Txikito".

Según ha añadido, "es muy preocupante que este alcalde no tenga reparos en usar de esa manera algo tan importante, tan simbólico y tan cargado de sentimiento para los y las pamplonesas como son los Sanfermines, y más después de dos años sin ellos".

"Cualquier decisión de calado que afecte a la celebración de las próximas fiestas debe ser tomada bajo el consenso social y político, el debate sosegado, y bajo los cauces que se han establecido en el marco de la Mesa", defiende el texto.

"Desde EH Bildu reivindicamos seriedad. Este debate no debe ser algo improvisado, sino trabajado; no debe ser unilateral, sino generar consensos; no debe ser sólo institucional, sino contar con el amplio y variado tejido asociativo que los hace posibles y, sobre todo, no puede responder a improvisaciones, ocurrencias y estrategias electoralistas desesperadas de un alcalde acorralado por su nefasta gestión", añade.

Según indica el texto, "esta salida de pata de banco vuelve a demostrar tres cuestiones muy preocupantes del modo de gestionar de Maya: su absolutismo, la unilateralidad con la que actúa y sus imposiciones". "Es como si creyese que ha llegado al puesto por designación divina y que está por encima de lo que diga la mayoría o, peor aún, que está legitimado para dirigir esta ciudad como si se tratara de su cortijo", concluye.