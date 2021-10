Pymecon pide medidas para acometer obras de construcción ante el encarecimiento de materiales y falta de trabajadores

La federación ha manifestado su "enorme preocupación" por la "escalada alcista" que están experimentando las materias primas, y en especial la "inmensa mayoría" de las que se emplean en construcción, así como los problemas de suministro que adicionalmente se están generando.

Esta incidencia, unida a la "escasez de mano de obra cualificada" en el sector, viene a "complicar aún mas si cabe" la ejecución de numerosas obras de construcción, el encarecimiento y del mismo modo, la escasez de numerosos materiales estrictamente necesarios para poder abordar las obras de construcción, está generando "un gravísimo problema, que ya está pasando factura en el desarrollo de un gran porcentaje de obras", indica la federación en una nota de prensa.

La Confederación Nacional de Construcción cifra ya el retraso en grandes obras en un 40%, que no solo afecta a obras en marcha, si no y lo que no es menos grave, añaden, a obras que ni siquiera han comenzado y que por consiguiente, van a tener "serias dificultades para hacerlo".

Se trata en algunos casos de obras adjudicadas por importes que ahora mismo y ante este escenario, se hace "absolutamente inviable poder acometerlas".

Con este "sombrío panorama", va a ser "tremendamente complicado por no decir imposible", acometer la "ingente cantidad" de obras que se prevé puedan llevarse a cabo merced a los fondos europeos Next Generation. Un "gravísimo problema" ya que puede suponer la "pérdida de una oportunidad irrepetible", que comunidades autónomas como Extremadura "no pueden permitirse en el actual contexto".