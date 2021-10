El localizador de 'Carrie' reconoce que España contribuyó a forjar su carrera: "Estoy aquí por Unamuno y el flamenco"

Con una trayectoria que se remonta a la década de los 70 y con trabajos en cerca de un centenar de países, Griffith puede presumir de haber trabajado con directores de la talla de Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian de Palma, Darren Aronofsky o Steven Soderbergh, entre otros muchos.

"Trabajando para Brian de Palma aprendí la importancia de la contribución que los localizadores pueden hacer a la historia", ha destacado Griffith, en declaraciones recogidas por Europa Press durante la conferencia inaugural del Shooting Locations Marketplace, evento para la industria audiovisual y los destinos de rodajes que se celebra este jueves y viernes en la Feria de Valladolid como antesala de la Semana Internacional de Cine (Seminci), que acoge también la ciudad entre el 23 y el 30 de octubre.

Durante su intervención, Griffith ha incidido en las características que debe reunir un buen localizador, aunque ha recordado que hay ciertos aspectos en los que difieren los grandes estudios y los realizadores, pues los primeros buscan el beneficio, mientras que los segundos valoran más la contribución artística y la imaginación.

"Los estudios son, más bien, inversores; son arquitectos: hacen los planes pero no hacen los ladrillos ni construyen los edificios. Es como una fábrica de Renault, solo que las películas no son como los coches, sino que son más bien como fábricas de zapatos que necesitan un artesano. Ahora, lo que los estudios considera un perfecto localizador es el que, siendo el más barato, suponga una apuesta segura y minimice riesgos financieros", ha explicado Griffith.

A su juicio, la belleza de una localización es "menos importarte que los gastos y las restricciones" aunque, "si luce bien, mejor", ha ironizado. Detractor confeso de los intereses monetarios del "circo creativo" de Hollywood, ha incidido en que tanto su trabajo como el del director consisten en "gastar dinero para lograr la mejor película posible".

En el extremo contrario a los estudios se sitúa la perspectiva de los realizadores, quienes buscan que la localización les ayude a introducir al público en la historia: "He encontrado localizaciones a las que solo se podía llegar en helicóptero u otras a las que únicamente podíamos acceder a pie o en burro, pero los directores asumen el coste y el dolor si el lugar merece la pena".

Griffith, quien ha reivindicado un mayor reconocimiento para los profesionales de la localización, ha subrayado también el trabajo de las film commissions a la hora de actuar entre intermediarias entre producciones e instituciones, entidades de reciente creación pero de gran importancia: "Para 'Mission to Mars' (Brian de Palma) no me dejaron rodar en Lanzarote y es ahí cuando habría necesitado una film commission, pero entonces no existían".

Y es que las film commisions establecen protocolos de actuación para los rodajes y actúan como intermediarias entre el equipo de rodaje y gobiernos o administraciones, ya sean locales, regionales o nacionales, una importante labor que Griffith ha elogiado dado que, según ha relatado, ha acusado también su ausencia en numerosos proyectos.