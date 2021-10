El CEIP Son Canals de Palma acoge un encuentro de madres y padres migrantes de países europeos

En una nota de prena, la Conselleria de Educación y Formación Profesional ha indicado que la directora general de Personal Docente, Rafaela Sánchez, ha participado en la cuarta jornada, donde la comitiva formada por 35 madres y padres migrantes de cinco países europeos, ha intercambiado experiencias en el CEIP Son Canals con alumnado migrante que da clase de catalán en el CEPA Son Canals de Palma. Todos, en sus respectivos países forman parte del mismo programa europeo.

El CEIP ha acogido el primer acto del encuentro de este jueves, que ha contado con un pequeño concierto de violín y un coro, de los alumnos de 4º de primaria del centro.

De la Jornada de cinco días destaca la celebración de una sesión de socialización y un pleno sobre autoestima y conflictos familiares, competencias básicas para padres y madres. Además de talleres prácticos y motivadores de 'scarfpainting', elaboración de jabones y cocina intercultural.

Desde hace cuatro años este CEPA coordina los programas Erasmus+. Concretamente los dos proyectos dirigidos a la población migrante, Citizens First Por encima de todo ciudadanas, centrado en la formación e integración de la mujer migrante, y la segunda fase de este proyecto, First Generation Second Chance, centrado en la formación de padres migrados para combatir el abandono escolar.

El CEPA Son Canals se caracteriza por el trabajo comunitario y hace más de un década que abrió las puertas a la población migrante del barrio con proyectos como talleres de costura, huerto urbano y ecológico o cursos gratuitos para obtener la nacionalidad española.