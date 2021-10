Junta compró regalos de Raíz Culinaria a una empresa de Toledo y no entra en cuales pudieron ser sus proveedores

Así lo ha explicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el debate de las Cortes relativo a la artesanía y al comercio, tras la alusión del diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez a este asunto.

"Dónde compran las empresas de Castilla-La Mancha, ahí no puede entrar el Gobierno regional. Puede ser que mucha parte de lo que utilizamos probablemente esté hecho en China. El Gobierno regional no va a penalizar a las empresas castellanomanchegas que compran a sus proveedores no sabemos donde", ha afirmado.

Concretamente, ha precisado que la empresa a la que compraron estos obsequios se sitúa en la calle Jarama de Toledo y se llama Coartegift. Entre los productos que se adquirieron ha enumerado cucharas, manteles de bambú, manteles o paños, entre otros.

También ha dicho a los 'populares' que tienen que diferenciar entre los regalos de 'merchandising' para ferias o congresos de la compra de artesanía regional, que son los regalos institucionales a delegaciones de otros lugares.

APOYO AL SECTOR

Franco ha remarcado que siguen apoyando al sector de la artesanía y al comercio, después de haber recordado multitud de ayudas puestas en marcha tras la pandemia, y ha comprometido que antes de que finalice el año el Gobierno regional volverá a convocar 800.000 euros de ayuda al sector del comercio y al inicio de 2022 se convocarán nuevamente ayudas al sector de la artesanía que se elevarán hasta los 350.000 euros.

También, ha puesto en valor que en el primer trimestre de 2022 se abrirá la Mezquita de Tornerías de Toledo como Centro de Promoción de Artesanía con una inversión de más de un millón de euros y se pondrá en marcha un centro de excelencia de artesanía en la región.

Asimismo, ha reprochado a los 'populares' que "aprovechen el dolor humano" de estos sectores afectados por la pandemia para "utilizarlo como arma arrojadiza contra el Gobierno regional". "Duermo tranquila por las noches y puedo mirar a la cara al sector", ha aseverado Franco.

A su parecer, "ahora mismo" a pesar de la "dureza y de la crisis económica del comercio y la artesanía" ha logrado la mejor contexto afiliación en el sector del comercio de la "última década" en Castilla-La Mancha.

PETICIONES DE LOS GRUPOS

De su lado, el Grupo Parlamentario Ciudadanos demanda que se amplíe la tarifa plana para autónomos hasta los 24 meses, que se cree una reducción autonómica del 99% sobre el valor del bien incluido enla base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en caso de donación o adquisición para los hijos o descendientes que pudieran ocupar del negocio en estos sectores.

Asimismo, reclaman que se deduzca un cien por cien en el IRPF aquellos artesanos y comerciantes que recibieron ayudas en plena crisis del COVID-19, que se aumente el número de certificados de profesionalidad de la familia de las artes y la artesanía o una inversión de 15 millones de euros para financiar talleres de empleo, así como mantener la gratuidad de la entrada de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, y que el Gobierno regional inste al Gobierno de España a promover que la Comisión Europea apruebe la inclusión de los productos artesanos en las indicaciones geográficas protegidas.

El diputado de la formación naranja David Muñoz ha abogado por trabajar en quitar el "sambenito de que los productos artesanos son caros", sino que son productos "valiosos" y no son "antiguos, sino que tienen "valor tradicional". "Las instituciones públicas tenemos que trabajar por cambiar esa tendencia", ha afirmado.

PP PIDE DEPURAR RESPONSABILIDADES

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular, en su propuesta de resolución, "deplora la campaña de publicidad con el sello 'Raíz Culinaria' basada en la entrega de una cuchara y un tenedor de supuesta madera, con la etiqueta 'Made in China'", lo que consideran "un verdadero insulto", por lo que han instado al Gobierno regional a depurar responsabilidades tanto políticas como económicas por "autentica irresponsabilidad en empleo de dinero público"

Entre otras medidas, quiere que los artesanos que hicieron frente a gastos de la crisis con recursos propios -para evitar endeudarse- puedan acceder a ayudas; o establecer una deducción en cuota del IRPF para los autónomos que hayan emprendido una actividad económica desde el 1 de enero de 2019 o adquirido participaciones de una sociedad del 30% de la inversión, si el autónomo entra a formar parte de unacooperativa.

De su lado, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha pedido al Gobierno regional que no se conforme con las medidas emprendidas para estos sectores, porque cuando se habla de artesanía se habla de "productos de calidad diferenciada, aportando riqueza a los territorios, y contribuyen a preservar la cultura y tradiciones de la región".

Por su parte, los parlamentarios socialistas instan al Gobierno regional a continuar con la línea de ayudas para comercio regional, para que pueda adaptarse a las nuevas tendencias y transición a la economía más digitalizada y a trabajar para que la artesanía perpetúe su labor y se favorecezca la comercialización de sus productos.

Del lado del PSOE, la diputada María Jesús Merino ha reprochado al PP que tiene "un cuajazo que para qué" solicitando medidas que durante su etapa de gobierno no promovieron, y le ha tildado de "cínico" por ello, argumentando que quizá lo expresan así porque saben "que no van a volver a gobernar".