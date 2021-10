Gonzo: "Entrevistamos a un ministro talibán y a las pocas horas le intentaron matar en un atentado"

Este domingo La Sexta estrena una nueva temporada del programa Salvados (21.25h), con Fernando González, Gonzo, al frente del mismo y con tres primeros temas ya cerrados: Afganistán, las eléctricas y una entrevista con Greta Thunberg.

¿Qué vamos a ver en el programa sobre Afganistán? Estuvimos cinco días allí, intentando ver cómo es el día a día del país con los talibanes. Contamos con una guía que es Mónica Bernabé, una periodista catalana que estuvo viviendo allí ocho años y que lleva 21 seguidos yendo por allí y que conoce perfectamente el país.

¿La gente se ha prestado a hablar? Hablamos con gente que está siendo perseguida por los talibanes, lo que fue lo más complicado de todo porque es gente que vive escondida y tiene que cambiar de casa cada poco tiempo. También conseguimos una entrevista con un ministro Talibán, con el ministro portavoz, al que pocas horas después de la entrevista le intentaron matar en un atentado durante el funeral de su madre.

Lo han completado con la versión de EE UU… Hemos tenido un poco de flor en el culo porque llevábamos tiempo detrás de Obama y ha coincidido con que ha sacado un libro con Bruce Springsteen e hicieron una mesa redonda con seis medios internacionales y uno de ellos era Salvados y pudimos hacerle una pregunta sobre Afganistán y lo que habíamos visto allí. EE UU tiene sobre eso una gran responsabilidad y Obama fue el presidente que más tiempo estuvo en el poder durante los 20 años de ocupación de EE UU en Afganistán.

¿Qué le dijo su familia cuando les dijo que se iba a Afganistán? Intenté decírselo lo más tarde posible. No quería que tuvieran muchos días de preocupación. Mi familia me conoce, tanto la que he formado como la de la que vengo y saben que a mí me gusta hacer esto, que me reconforta y que me siento realizado así que no me transmiten sus miedos o su desacuerdo. Solo me piden que tenga cuidado. Intento estar en contacto lo máximo posible para tranquilizarles. Ellos saben que no me meto en situaciones complicadas, que no iría si estuviera en un momento de guerra, porque para eso hay que estar preparado y hay que tener experiencia.

Pero no es un país tranquilo, ¿no? Afganistán es un sitio complejo, donde entrevistas a una persona y a las pocas horas se la intentan cargar y donde por la noche hay tiroteos por la ciudad porque buscan a terroristas y explosiones cuando estos se inmolan.

¿Cómo es ponerse delante de un ministro talibán y hacerle preguntas incómodas? Siendo periodista extranjero en Afganistán ahora mismo es como una garantía de vida. Si fuese un periodista local no podría haberle hecho las preguntas que le hice. Simplemente intento no pensarlo mucho, porque si no igual te rajas o pensar en que ya que estás ahí hay que hacer el trabajo. Y luego pues cuidando las formas, dándole el pésame, las gracias por la entrevista…

Les diría que Afganistán es un país maravilloso y libre… Sí, ellos son el Dalai Lama, Mahatma Gandhi y todos los hombres de paz juntos. Pero claro, escuchas eso después de oír lo que es Afganistán y sabes que transmite una mentira. Pero sí nos contó una cosa que nunca habían contado sobre los acuerdos de paz con Estados Unidos y deja en muy mal lugar a la administración Trump.

¿Y con el tema de la electricidad? Sobre las eléctricas hemos querido ir un poco más allá, porque ya se ha hablado del precio de la factura, de por qué es tan cara, del poder de las eléctricas… y queríamos ver si hay una posibilidad de que los ciudadanos dependamos menos de las grandes compañías eléctricas para tener nuestra electricidad en casa.

Comparamos la situación de un pueblo español, Ricobayo, en Zamora, al que Iberdrola les jodió el verano al vaciarles el embalse, con un pueblo alemán donde los ciudadanos generan su propia energía con fuentes renovables y que producen más de lo que consumen, por lo que no solo pagan poco, si no que ganan dinero. ¿Por qué eso no pasa en España?

¿Han encontrado trabas en este tema? Ningún presidente de compañía eléctrica ha querido hablar con nosotros, ningún CEO, nadie de la patronal, ni un portavoz. Incluso la ministra nos negó una entrevista, aunque ella no se libró porque nos presentamos en un acto y pudimos hablar con ella un rato.

¿Nos estafan las eléctricas? ¿Es cómplice el Gobierno? No sé si llega a términos de estafa. Estamos pagando más de lo que a las eléctricas les cuesta generar la electricidad y de lo que sería un margen de beneficio lógico de un sistema, sí. El ciudadano español podría estar pagando mucho menos y el sistema por el que se fija el precio no se ajusta a la realidad. ¿Es cómplice el gobierno? Es el regulador el que permite estas cosas. A veces en España se ha regulado al dictado de las eléctricas.

Y eso no ha cambiado mucho, ¿no? Si se ha cambiado la ley de las renovables y se ha quitado el impuesto al sol hace dos años no se entiende que el Gobierno no promocione, no incentive o no haga campañas para que veamos una instalación fotovoltaica como un electrodoméstico más y que los ciudadanos o las comunidades puedan generar el 25% de su electricidad o volcarla al sistema y ganar dinero. Estafa no sé si es, pero un engaño sí.

Aquí no hay competencia. Ninguna empresa puede montar una central nuclear o hidroeléctrica, aquí no hay mercado, hay un oligopolio y por tanto no hay libre mercado.

¿Le dio rabia ver el pueblo alemán que se autoabastece? Veníamos de Ricobayo, en Zamora, donde en verano viven de su pantano, un chaval que monta una empresa de kayak, un hotel que vive de eso, un cabrero cuyas cabras beben allí… y en plena ola de calor Iberdrola lo dejó al 10%. Eso ya te indigna. Y de allí te vas a un pueblo en Alemania en el que el granjero con la ayuda del ayuntamiento produce metano con el que se calienta todo el pueblo y que la alcaldesa, que es del partido conservador, está convencida de que el sistema debe ser así y el colegio, la guardería tienen placas fotovoltaicas y el Ayuntamiento financia que los ciudadanos puedan montarse parques elólicos. Y te vuelves cabreado.

¿Y el siguiente tema? El tercer programa es una entrevista exclusiva con Greta Thunberg. Pasamos una mañana con ella en Estocolmo y hemos descubierto a una Greta que la gente no conoce y que es más que esa chica que parece enfadada cuando va a actos mediáticos.

¿Cómo encaró esa entrevista? Iba con el miedo de entrevistar a una persona de 18 años, que es asperger y que es un icono global, persona del año en 2019 en Time y candidata al Nobel. Y me encontré con una chica con lo más normal, que un sábado a las diez de la mañana vino con toda la actitud a hablar de lo que quiere hablar, pero que también aceptó la parte frívola de la entrevista. Era como si estuviese con mi hija delante, ella me pareció encomiable.

¿Fue complicado el trato con ella? Las únicas condiciones que nos puso estaban relacionadas con su asperger, como no tener un traductor simultáneo y hacer la entrevista en inglés. Fue lo único que pidió, junto que la localización estuviera cerca de su casa para poder ir en bicicleta porque tenía la mañana ajetreada. A la gente le va a sorprender.

También tiene usted un podcast llamado ‘Falsos culpables’ en Audible, ¿cómo es descubrir que hay inocentes condenados? Es algo que pasa muchas veces y que siempre pasa con los mismos. Esto no le pasa a alguien con buena reputación social. Le pasa a unos inmigrantes, tanto marroquíes como a uno holandés, que tuvo una juventud dispersa y eso bastó. A veces la policía tiene más prisa por decirle a la sociedad que tiene un posible culpable que en buscar bien quién es el verdadero responsable. Pasó con el caso de Rocío Wanninkhof, que es el más conocido, por ejemplo.