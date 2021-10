Jamie Lee Curtis posa por primera vez junto a su hija trans, Ruby, y cuenta cómo vivieron su transición

La reputada actriz Jamie Lee Curtis y su hija Ruby, que el pasado año se declaró persona trans, han posado juntas para la revista People, donde han hablado sobre cómo vivieron el proceso de transición de la editora de vídeo, de 25 años.

La joven intentó hablar a sus padres, la también productora y escritora Jamie Lee Curtis y el director Christopher Guest, de su identidad de género. Sin embargo, dar el paso no fue fácil.

"Me asustó contarles algo sobre mí que no sabía", explica Ruby al medio estadounidense, reconiciendo que, en realidad, no estaba "preocupada", ya que sabía que iban a entenderla: "Ellos siempre me han aceptado como soy".

La joven reunió a sus progenitores para darles la noticia, pero no se atrevió, así que decidió contárselo después a su madre a través de un mensaje de texto. "La llamé de inmediato", admite Curtis.

"No hace falta decir que lloramos lo nuestro", apunta la intérprete, de 62 años. Para Curtis, lo más díficil ha sido acomtumbrarse a dejar de llamar a su hija en masculino. "Es el nombre que le has dado a tu hijo, que has estado diciendo toda tu vida... a veces me sigo confundiendo".

"Esta es la experiencia de nuestra familia. Yo estoy aquí para apoyar a Ruby. Ese es mi trabajo, al igual que lo es amar y apoyar a su hermana mayor, Annie, en su propio camino. Soy una estudiante muy agradecida. Estoy aprendiendo mucho de Ruby, ¿Cómo puedo hacerlo mejor?", añade. Por primera vez, madre e hija han posado juntas en un reportaje periodístico, algo que enorgullece a ambas.

Así lo ha revelado Curtis en Instagram: "'Ayudar a los demás es algo que todo el mundo debería hacer. No creo que sea solo asunto de nuestra casa. Debería ser algo humano'. Ruby, estoy orgullosa de ser tu madre. Hoy más que nunca".