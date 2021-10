Lecquio, en 'El programa de Ana Rosa', sobre la separación de Olga Moreno y Antonio David: "Creo que es un paripé"

El huracán mediático que han supuesto los rumores de la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno ha llegado a ocupar gran parte de la prensa rosa de nuestro país. Después de que una gran cantidad de rostros televisivos dieran su opinión acerca de la separación de la pareja, Lecquio no ha dudado en pronunciarse al respecto.

"Estuve hablando con Rocío Flores el lunes y estaba feliz. Esa no era la actitud de una familia que está sufriendo. En esa familia son como una piña; si uno tose, se resfrían absolutamente todos", exponía el conde sin titubear.

El aristócrata continuaba desgranando su argumento ante la atenta mirada del resto de colaboradores: "Decíais que él -Antonio David- tiene capacidad para generar ingresos. Mentira. En estos momentos el único recurso económico que tiene Antonio David se llama Olga Moreno. En estos momentos, la empresa de esa familia se llama Olga Moreno y, por eso, no se puede ir".

Antonio David sonríe cuando los reporteros le preguntan por Olga y su situación amorosa #AR21O https://t.co/83IKBzejSd — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) October 21, 2021

"Este señor, que yo le conozco algo porque trabajé con él en Crónicas Marcianas, es un tipo completamente cerebral y eso no encaja con quemar las naves para instalarse con sus abogados", agregaba Lecquio ante una Ana Rosa que, estupefacta, preguntaba: "O sea, ¿que no hay separación?". Convencido de lo que decía ha sentenciado: "Yo no me lo creo. Creo que es un paripé que han montado por alguna razón que se me escapa. Hasta son capaces de separarse. ¿No lo hemos visto con Rosa Benito?".