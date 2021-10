Vox advierte de que se hace caso omiso a los vecinos de Lugones afectados por el carril bici

Álvarez explica las obras han comenzado y los vecinos no han obtenido respuesta alguna, lo que les ha llevado a acudir a la justicia "en pro de sus derechos". Para Vox es "inaceptable" que no se atiendan las inquietudes de los vecinos afectados, ya que "se supone que el alcalde, el socialista Ángel García, está para dar un servicio a los sierenses y no para hacer y deshacer cuando hay oposición vecinal justificada".

"No entendemos que se lleve a cabo ningún proyecto en el concejo con tal oposición vecinal", añade el concejal de Vox Siero, quien exige "transparencia". "Que aleguen que una parte de los carriles bici se ejecutará con fondos europeos no justifica que se hagan de cualquier forma, sin el consenso de todas las partes", concluye Alejandro Álvarez.