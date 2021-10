Mazón pide "banda de música y alfombra roja" para los turistas y "barrer cualquier sombra de barrera" como la tasa

Mazón se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios en el aeropuerto de Alicante-Elche 'Miguel Hernández' tras el 'I Foro de Conectividad Costa Blanca: Retos y oportunidades de aeropuertos y destinos'.

El presidente de la Diputación ha pedido tanto al conseller de Hacienda, Vicent Soler, como al secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, que resistan "con fuerza los envites de sus socios" en esta materia y les ha brindado todo su "apoyo" para evitar que la tasa turística pueda ser una realidad.

A juicio de Mazón, "la gente viene a un lugar por lo que significa el destino" y "hay que ratificarse en la conveniencia de no poner trabas de esta recuperación con amenazas como la tasa turística, que simplemente el rumor de que se esté estudiando es una traba y ya nos perjudica".

Por ello, ha pedido "eliminar cualquier sombra de duda" y dejar claro que al turista que viene a la Comunitat Valenciana, "alfombra roja y banda de música". "Tenemos las mejores alfombras rojas tanto en la costa como en el interior, con nuestra gastronomía, vinos y productos, también con el turismo de sol y playa por supuesto, el turismo deportivo cultural y de interior también", ha enumerado.

En esta línea, ha insistido en "olvidarnos ya ni siquiera de hablar y ni siquiera pensar en cualquier barrera como podría ser esta" y ha animado a Colomer y Soler a que "disipen" esa "amenaza" en la "lucha interna" que hay en la Generalitat en relación con la tasa.

"Yo les animo, aunque no sé si lo van a conseguir, en esa lucha interna que tiene la Generalitat Valenciana, y que todos conocemos y que la coordinación no parece que sea la mejor de las virtudes que le acompaña, que por favor disipen esta amenaza", ha indicado.

"Tienen todo mi apoyo para que no sea una verdad, y si de paso conseguimos que no se hable de ella pues no espantamos a los touroperadores ni a las aerolíneas ni a los turistas", ha concluido.