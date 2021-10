Chivite plantea a Navarra Suma que acuda mañana a una reunión con todos los grupos para negociar Presupuestos

"Tiene una oportunidad magnífica de volver mañana a una negociación presupuestaria, porque la consejera va a convocar a todos los grupos para hablar de Presupuestos", ha dicho María Chivite en el pleno del Parlamento de Navarra, después de que minutos antes Javier Esparza ofreciera ante los medios un acuerdo a la presidenta para "sacar a EH Bildu de la ecuación política" a raíz de las declaraciones de Arnaldo Otegi que vinculaba el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos del Estado con el objetivo de sacar a presos de ETA de la cárcel.

En respuesta a una pregunta que le ha formulado Esparza en el pleno del Parlamento sobre Presupuestos del Estado, en la que Esparza ha reiterado su ofrecimiento, Chivite ha respondido al líder de Navarra Suma que "si quiere un diálogo venga y me lo cuenta, no lo haga a través de los medios después de su espantada del otro día" en la reunión para negociar los Presupuestos Generales de Navarra para 2022.

Además, la jefa del Ejecutivo ha repasado la trayectoria de Navarra Suma en torno a los Presupuestos, señalando que "el debate empezó con las declaraciones del señor Suárez (parlamentario de Na+) diciendo que no es una cuestión de quién apoya los Presupuestos sino de cómo se va a gastar el dinero". "Luego negaron que lo había dicho y lanzaron 12 puntos de negociación irrenunciables. Se reunieron con el Gobierno y solamente tratado un punto se levantaron de la mesa y se largaron de la negociación", ha dicho, para reiterar la disposición del Gobierno a negociar con Navarra Suma.

Chivite ha asegurado que "los Presupuestos y las necesidades presupuestaria de los navarros y de las navarras no pueden estar esperando las estrategias políticas de Navarra Suma, que cambian día sí, día también".

Respecto a los Presupuestos del Estado, la jefa del Ejecutivo ha afirmado que prevén 94 millones de asignación para Navarra y ha señalado que "por supuesto" el proyecto "será objeto de enmiendas de los distintos grupos parlamentarios". En todo caso, Chivite ha afirmado que las inversiones ya previstas son "importantes".

La presidenta del Gobierno ha añadido que no espera que Esparza "diga nada bueno de lo que hacen el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, pero tiene una oportunidad de oro de influir en los Presupuestos del Estado y aportar lo que ha decidido no aportar". "Si cambia de estrategia política, Navarra también se lo agradecerá", ha dicho.

El portavoz de Navarra, Javier Esparza, ha reiterado su oferta de acuerdo a Chivite para "sacar a EH Bildu de la ecuación política" tras las palabras de Otegi, palabras que, según ha afirmado, le generan "náuseas". "No sé si a Chivite le da vergüenza o no estar pactando con EH Bildu después de que Otegi haya dicho lo que ha dicho, ser presidenta gracias a los votos de EH Bildu. No se dónde han quedado los principios del PSN, que estaba defendiendo la libertad y la democracia de la mano de las víctimas de ETA y hoy está de la mano de Bildu", ha afirmado.

Respecto a los Presupuestos del Estado, Javier Esparza ha asegurado que Navarra "es maltratada por Pedro Sánchez". "Tenemos una presidenta del Gobierno rindiendo pleitesía de forman permanente al señor Sánchez. Está ejerciendo de forma permanente de secretaria general del PSN. En estos dos años nunca la hemos visto defender a Navarra frente a los ninguneos que ha hecho el Gobierno de España", ha añadido.

Además, Esparza ha señalado que, tras las palabras de Otegi, los Presupuestos del Estado, "además de malos para Navarra, son indignos e indecentes".