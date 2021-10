Rozalén i Santiago Auserón participaran a les activitats professionals de la Fira Valenciana de la Música

El certamen ha donat a conéixer el programa d'aquesta trobada, en què els agents del sector musical podran participar en debats, tallers i xarrades per a analitzar la situació actual de la indústria i identificar els reptes de futur.

L'agenda inclou sessions sobre el Pla estratègic de cultura 2021-2023 dissenyat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i els Fons Europeus de Recuperació. Així mateix, es tractaran assumptes com el finançament de projectes i la cerca de patrocinis i mecenatges tant de l'àmbit públic com del privat.

En aquest sentit, la Fira ha fet enguany una aposta ferma per explorar vies d'enfortiment del sector i de consolidació del teixit industrial musical que tant ha patit les conseqüències de la crisi sanitària. Així mateix, la Fira acollirà una de les sessions de la III edició de les jornades TIIM (Turisme & Indústria Musical), on s'abordaran les potencialitats del turisme musical.

D'altra banda, la Fira tornarà a incloure 'Las conversaciones del Trovam!', una oportunitat única per a escoltar la veu d'artistes i professionals del sector. Enguany, l'Auditori de Castelló acollirà els testimoniatges de Rozalén i Santiago Auserón, els qui repassaran les seues respectives trajectòries i les seues visions entorn de la cultura. Cal recordar que intèrprets com Luz Casal, Christina Rosenvinge, Raül Refree, Juanma Latorre (Vetusta Morla) o Samantha ja han participat en aquests diàlegs.

L'organització del Trovam - Pro Weekend també vol posar a l'abast dels professionals diversos tallers per a resoldre qüestions pràctiques de dinamització del negoci musical. D'aquesta manera, els assistents podran acudir a sessions sobre sostenibilitat a les sales de música; la normativa sobre espectacles musicals, aforaments i seguretat en la nova normalitat; les formes més innovadores per a finançar els festivals; la distribució musical; la tecnologia aplicada al sector; i les estratègies de 'màrqueting' i comunicació.

Per a dinamitzar les trobades entre professionals la Fira ha impulsat la creació d'una plataforma de treball en xarxa ('networking') que agilitzarà les connexions entre els diferents agents del sector.

Igualment, l'esdeveniment servirà de punt de trobada de les principals organitzacions de la indústria musical. Així, se celebrarà l'assemblea anual de l'Associació Valenciana de Sales de Música en Directe (En Viu!), l'assemblea anual de l'Associació Cultural Coordinadora Estatal de Sales Privades de Música en Directe (ACCES) i una sessió de formació dels programadors del Circuit Cultural Valencià. També cal destacar que l'Institut Valencià de Cultura donarà a conéixer les candidatures finalistes als IV Premis Carles Santos de la Música Valenciana durant les jornades professionals.

Les inscripcions per a assistir a les jornades professionals de la Fira Valenciana de la Música estan obertes i es poden formalitzar a través del formulari que es troba al següent enllaç: