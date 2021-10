El festival ofrecerá 127 estrenos en su 66 edición, 38 de ellos mundiales

Asimismo, la cita cinematográfica servirá como escenario para las primeras exhibiciones en Europa de otros cuatro títulos, un estreno internacional y un estreno en festival español, según ha informado la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En total, la 66 Seminci ha programado 230 películas (154 largometrajes y 76 cortos), que podrán verse en más de 300 sesiones en seis espacios diferentes (teatros Calderón, Carrión, Zorrilla y Cervantes, Cines Broadway y Sala Fundos) a lo largo de ocho jornadas de proyecciones.

El festival arrancará este sábado 26 con 'Libertad', ópera prima de Clara Roquet que compite por la Espiga de Oro en Sección Oficial. Por su parte, el cineasta francés Robert Guédiguian, vinculado al festival desde hace décadas, regresará a Valladolid para presentar mundialmente Mali Twist. Se reencontrarán también con Seminci en esta 66 edición el estadounidense Paul Schrader, que recibió en 2013 la Espiga de Honor del festival, y el iraní Ashgar Farhadi, quien presentará en primicia en España sus últimos trabajos, titulados, respectivamente, 'The Card Counter' y 'A Hero'.

Este último se alzó con el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes ex eaquo con 'Compartment N. 6', de Juho Kuosmanen, que también se proyectará en Seminci en calidad de estreno de España, y que es la candidata de Finlandia a los Oscar. 'Vengeance Is Mine', 'All Others Pay Cash', del realizador indonesio Edwin, ganadora del Leopardo de Oro en la última edición del Festival de Locarno, tendrá, asimismo, su estreno en España en Seminci.

No será esta la única película reconocida internacionalmente que tendrá su premiere española durante Seminci. También 'Happening', de Audrey Diwan, León de Oro en Venecia, y 'Hive', de Blerta Basholli, candidata de Kosovo a los Oscar y ganadora de tres premios en la World Dramatic Competition del Festival de Sundance, incluido el de mejor dirección.

En la nómina de estrenos nacionales figuran también los de 'I'm Your Man', de Maria Schrader, seleccionada por Alemania a los Oscar; 'Clara sola', de Nathalie Álvarez Mesén, primera producción con sello de Costa Rica que se proyecta en Seminci, y 'Funny Boy', de la directora india canadiense Deepa Mehta, quien preside el Jurado Internacional de esta 66 edición. Ambos filmes se incluyen en Sección Oficial, aunque el segundo, fuera de concurso.

Los 15 largometrajes que conforman Punto de Encuentro tendrán su estreno en España en Seminci. Entre ellos, se incluyen 'Him', de Guro Bruusgaard, que llega a Valladolid tras recibir el premio a mejor dirección en la sección internacional del Baltic Debuts Film Festival, y 'The Gravedigger's Wife', de Khadar Ayderus Ahmed, que Somalia ha seleccionado para los Oscar.

También ha sido elegida para estos premios por su país, Irlanda, 'Shelter', de Seán Breathnach, que también se proyectará por primera vez en España durante el festival vallisoletano. Dentro de esta sección, tendrá su estreno mundial el cortometraje 'La campaña', del cubano Eduardo del Llano.

Corsini interpreta a Blomberg y Maciel, de Mariano Llinás, y Las cartas perdidas (fuera de concurso), de Amparo Climent, seleccionados en Tiempo de Historia, se estrenarán igualmente a nivel mundial en la Seminci, como el cortometraje La gàbia, de Adán Aliaga.

Será estreno nacional el de 'A Man and a Camera', de Guido Hendrikx, nominado a mejor documental en los Premios del Cine Europeo. Además, en Seminci podrán verse por primera vez dos homenajes cinematográficos a José Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez en el centenario de sus nacimientos: 'Berlanga!!!', de Rafael Maluenda, y 'Viaje a alguna parte', de Helena de Llanos. La Gala RTVE albergará este año la premiere mundial de 'Pan de limón con semillas de amapola', de Benito Zambrano.

ESTRENOS EUROPEOS

Serán estrenos europeos los de 'El rey de todo el mundo', de Carlos Saura, programada en Sección Oficial fuera de concurso; 'La QueenCiañera', de Pedro Peira, largometraje incluido en Tiempo de Historia y candidata a la Espiga Arco Iris, y los cortometrajes 'Bajo la superficie', de Pablo Spatola (programado en el ciclo 'Relatos salvajes, historias extraordinarias: dos décadas de cine argentino') y 'Mi última aventura', de Ezequiel Salinas y Ramiro Sanzini, incluido este último en Sección Oficial (los otros once cortos de este apartado serán estrenos en España). La premiere internacional será la del cortometraje argentino 'El récord', de Daniel Elías.

La 66 Seminci será también el primer festival español en proyectar 'Songs my Brother Taught Me', película con la que debutó en 2015 la directora china Chloé Zhao, que con su segundo filme, 'The Rider', se alzó con la Espiga de Plata y el Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director en la 62 Seminci. Será en el marco del ciclo 'Disidencias: nuevos cineastas, nuevas miradas', con el que el festival pone el foco en las innovadoras propuestas narrativas de 16 cineastas internacionales.