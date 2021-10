La gala de este martes de Secret Story estuvo marcada, sobre todo, por Lucía Pariente, sus enfrentamientos con otros concursantes y los vídeos que ha protagonizado. Por ello, desde plató, Alba Carrillo se echó a llorar y estalló al conectar con la casa, especialmente por el distanciamiento de su madre con Isabel Rábago.

Amabas eran amigas y compañeras en Ya es mediodía, por lo que la modelo se sintió dolida al ver algunas de sus contestaciones a su madre y también al ver que la nominaba. Pero la tensión en el programa llegó al momento de los contraalegatos en los que los amigos y familiares decían quién quería que se fuera.

La ex de Feliciano López pidió directamente la expulsión de su madre entre lágrimas, pues veía que lo estaba pasando mal, ella también lo estaba pasando mal fuera y esta situación incluso le había costado una amiga. Sin embargo, este miércoles, Carrillo se ha retractado de lo que dijo y ha explicado por qué lo hizo.

"Quiero pediros que mandéis Secretos Adara al 27510, porque ayer, como no me gusta saltarme las normas y era un contraalegato, tuve que decir 'quiero que se vaya mi madre' para poder hablar con ella", explicó en sus stories. "Quiero intentar que se salve, se lo merece. Es una concursante real, con lo bueno y con lo malo. Tiene que estar ahí, porque si no eso se va a convertir en un tanatorio".

"No me voy a centrar en lo malo que hacen los demás, sino en lo bueno que hace ella, que es apoyar a sus amigos. Desde el principio ha estado con un grupo con el que va a muerte, no como Isabel Rábago", añadió. "Lo de Isabel ya no tiene nombre, es una actitud absolutamente deleznable [...] Es una persona que no quiero en mi vida ni a 3 kilómetros".

Después, hizo un directo en el que volvió a explicarlo: "Estaba muy dolida, sentía como que había muchísimos vídeos malos hacia mi madre, todo el mundo criticando, y luego sobre todo la puñalada de Isabel Rábago, que es lo que a mí me duele en el corazón. No doy crédito a que una amiga te haga esto. Cuando me tocó hacer el contraalegato, lo iba a hacer en contra de Adara, pero pensé 'lo que quiero es hablar con mi madre y mandarle un mensaje'".

"Como no me gusta saltarme las reglas del concurso, pues dije 'quiero que te vayas tú si no vas a disfrutar, si vas a estar mal, si la gente no te quiere'. Pero es verdad que la gente la quiere", continuó contando. "Se pusieron vídeos contra mi madre, luego en la sala de la verdad llegaron de dos en dos contra ella. Hubo cosas que no me gustaron como hija".

"¿La gala se enfocó para que Lucía se fuera? Esa fue mi sensación, pero no creo que el programa en sí tenga preferencias. Quiero pensar que no, porque si no me desmorono ya, y yo creo en la televisión", concluyó.