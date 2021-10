Les Corts rebutgen reprovar a Oltra per la condemna d'abusos al seu ex-marit

Durant la sessió del dimecres, la diputada María Quiles va ser l'encarregada de defendre aquesta proposició no de llei, i ha asseverat que "la justícia diu que Oltra no hauria d'estar ni un minut més en eixe escó", i ha asseverat que llegir aquesta sentència és "llegir com un llibre de terror".

La diputada ha asseverat que "segur que la vicepresidenta no és culpable, però va prioritzar salvar la seua carrera política per damunt de la vida d'una menor". "Va fallar qui havia de protegir-la, senyora Oltra, vosté hauria de dimitir hui", li ha etzibat a la vicepresidenta, present a l'hemicicle durant el debat.

Els grups de l'oposició han donat suport a la proposta. Elena Bastidas (PP) ha assegurat que Oltra "té molts motius pels quals hauria de ser reprovada" i l'ha criticat perquè, al seu juí, "va menysprear a la víctima i el seu testimoniatge" i "posar traves" amb l'objectiu de "posar per damunt els seus interessos polítics que la vida de la xiqueta".

Des de Vox, Ana Vega ha asseverat que aquest és "el pitjor dels capítols vergonyosos" que ha viscut la Comunitat Valenciana. "La corrupció econòmica fa moltíssim dany, però la corrupció de menors als quals l'administració hauria de protegir és moltíssim pitjor, és repugnant".

EL BOTÀNIC REBUTJA LA PROPOSTA

Els partits del Botànic han rebutjat la proposta. La diputada del PSPV Laura Soler ha recordat la pel·lícula d'Hitchcock 'Falso Culpable' i ha enlletgit a l'oposició que "segueixen obstinats a acusar a la vicepresidenta d'alguna cosa que ella no ha fet" i els ha acusat de "repetir fins a la sacietat una teoria que saben que és incerta i falsa".

Per Compromís, Carles Esteve ha criticat que aquest debat suposa "repetir alguna cosa que no li serveix a ningú" i ha enlletgit a Quiles que "no ha aportat cap novetat". "Vosté ha tingut accés a tota la documentació però no ha anat ni una sola vegada", li ha etzibat.

Des d'Unides Podem, Irene Gómez ha remarcat que els abusos a menors són una "xacra que ha de ser erradicada sense peros" però ha retret a Quiles que utilitze aquesta qüestió per a "responsabilitzar a una dona pels actes delictius d'un home", la qual cosa ha considerat que és "masclisme".