Puig, després de l'aniversari de la fi d'ETA:"Ni equidistàncies ni desmemòries ni res que no siga acord i reconciliació"

El president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, ha defès el desé aniversari de la desaparició d'ETA com "un moment de serena alegria per a tots els demòcrates" i ha advertit que deixa una lliçó molt clara: "Ni equidistàncies ni desmemorias ni res que no siga acord i reconciliació".