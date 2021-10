Les Corts rechazan reprobar a Oltra por la condena de abusos a su exmarido

Durante la sesión del miércoles, la diputada María Quiles fue la encargada de defender esta proposición no de ley, y ha aseverado que "la justicia dice que Oltra no debería estar ni un minuto más en ese escaño", y ha aseverado que leer esta sentencia es "leer como un libro de terror".

Así, Quiles ha acusado a Oltra que entre una "niña abusada y sus silloncitos, ha optado por sus silloncitos". Por ello, le ha espetado: "Si le queda un mínimo de vergüenza, debería irse".

La diputada ha aseverado que "seguro que la vicepresidenta no es culpable, pero priorizó salvar su carrera política por encima de la vida de una menor". "Falló quien debía protegerla, señora Oltra, usted debería dimitir hoy", le ha espetado a la vicepresidenta, presente en el hemiciclo durante el debate.

Los grupos de la oposición han respaldado la propuesta. Elena Bastidas (PP) ha asegurado que Oltra "tiene muchos motivos por los que debería ser reprobada" y la ha criticado porque, a su juicio, "menospreció a la víctima y su testimonio" y "poner trabas" con el objetivo de "poner por encima sus intereses políticos que la vida de la niña".

Desde Vox, Ana Vega ha aseverado que este es "el peor de los capítulos bochornosos" que ha vivido la Comunitat Valenciana. "La corrupción económica hace muchísimo daño, pero la corrupción de menores a los que la administración debería proteger es muchísimo peor, es repugnante".

EL BOTÀNIC RECHAZA LA PROPUESTA

Los partidos del Botànic han rechazado la propuesta. La diputada del PSPV Laura Soler ha recordado la película de Hitchcock Falso Culpable y ha afeado a la oposición que "siguen empeñados en acusar a la vicepresidenta de algo que ella no ha hecho" y les ha acusado de "repetir hasta la saciedad una teoría que saben que es incierta y falsa".

Por Compromís, Carles Esteve ha criticado que este debate supone "repetir algo que no le sirve a nadie" y ha afeado a Quiles que "no ha aportado ninguna novedad". "Usted ha tenido acceso a toda la documentación pero no ha ido ni una sola vez", le ha espetado.

Desde Unides Podem, Irene Gómez ha remarcado que los abusos a menores son una "lacra que debe ser erradicada sin peros" pero ha reprochado a Quiles que utilice esta cuestión para "responsabilizar a una mujer por los actos delictivos de un hombre", lo que ha considerado que es "machismo".