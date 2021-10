Tres vaixells de rescat civil humanitari han salpat en l'última quinzena del port de Borriana (Castelló) i ja salven centenars de vides al Mediterrani Central, segons ha informat L'Aurora-Grup de Suport.

El primer de tots va ser l'alemany Sea-Watch 3, el qual va salpar el diumenge 10 d'octubre, després d'haver realitzat una estada d'un mes i mig al port castellonenc per a realitzar millores, posada a punt i proveïment. El buc alemany allotja des del 18 d'octubre a 412 persones, entre elles moltes dones i xiquets.

La tripulació i activistes de Sea Watch els estan prestant tot tipus d'atenció sanitària i cures. El navili es troba en situació d'espera fins que les autoritats italianes li assignen un port segur on s'estudie la situació d'emparament a la qual ha d'acollir-se cada hoste rescatat.

Per la seua banda, el divendres 15 d'octubre, va partir l'Aita Mari, de l'entitat basca Salvament Marítim Humanitari, després de quasi cinc mesos d'estada. Aquesta primera encallada al port de Borriana ha permès realitzar diverses modificacions, les quals han augmentat la capacitat de rescat d'aquest vaixell. A primera hora del matí del 19 d'octubre van rescatar 105 persones, entre elles molts menors.

L'operació es va dur a terme al sud de Lampedusa, en zona SAR de Malta i els rescatats es troben fora de perill gràcies a la ràpida actuació de l'equip de l'ONG d'Euskadi.

Finalment el Rise Above, de Mission Lifeline va partir el 18 d'octubre, després de cinc intenses setmanes de treballs de preparació de la qual serà la seua primera missió. L'embarcació de pavelló alemany s'encamina a zona SAR per a cooperar amb la resta de flota civil humanitària.

"GRAN IMPACTE ECONÒMIC"

L'estada d'aquests vaixells al Port de Borriana representa un "gran impacte econòmic" per al municipi i la zona circumdant, valorat en centenes de milers d'euros, a més de convertir la ciutat en tot un referent per a les ONG de rescat civil humanitari.

L'Aurora-Grup de Suport, entitat local dedicada a donar suport a les entitats, ha realitzat un important esforç durant l'últim any al costat de les ONG per a fer que les missions d'encallada anaren el més àgils, confortables i ràpides possible.

L'entitat local i el conglomerat d'organitzacions han agraït el suport i sensibilitat de la societat burrianense i han assenyalat la gran importància de l'acord municipal de suport al projecte CESORMED -Centre de Suport a les ONG de Rescat al Mediterrani-. Aquest acord va ser confirmat al ple ordinari de l'Ajuntament de Borriana del passat 7 d'octubre. Aquest és un pas més en el camí per a aconseguir la instal·lació d'un espai digne d'emmagatzematge, treball i dotació de serveis per a aquestes organitzacions que realitzen una missió de gran valor.

Aquest acord serà transmès al més prompte possible a la Direcció general de Ports de la Generalitat Valenciana amb l'objectiu que aquesta autoritat indique els següents passos per a fer que aquest projecte tan necessari es convertisca en una realitat.

Per la seua banda L'Aurora Grup de Suport i les més de deu entitats que formen part d'aquest projecte mancomunat ja han establit contactes amb assessors legals, empreses d'enginyeria, arquitectura i altres serveis tècnics per a desenvolupar les parts més complexes de la instal·lació.