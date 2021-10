La Generalitat destinarà al TRAM d'Alacant el 45% dels 300 milions que trasferirà el Govern per a infraestructures

Així ho ha indicat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en resposta al síndic de Compromís, Fran Ferri, durant la sessió de control en Corts d'aquest dijous. Aquests fons es destinaran a reforçar i ampliar amb nous projectes aquesta infraestructura de les comarques alacantines.

Puig ha admès que en la inversió a la província d'Alacant que preveuen els PGE de 2022 es "podrien millorar moltes coses", i és per açò que la Generalitat farà aquesta "discriminació positiva" cap a les comarques del sud.

Puig ha remarcat que els 300 milions, que gestionarà directament la Generalitat, "permetran definir clarament la prioritat" en matèria d'infraestrcuturas: "Les rodalies en allò que ens competeix". El president ha agregat també que "el procés de maduració dels projectes és divers" i el capítol d'inversions "sempre té una execució tardana".

En aquest sentit, ha "valorat negativament" que hi haja una execució baixa a la Comunitat Valenciana i ha coincidit amb Ferri a l'hora de remarcar la diferència amb la Comunitat de Madrid, les inversions de la qual per part del Govern "històricament han sigut molt més nombroses a Madrid que a la Comunitat Valenciana i que a la resta d'Espanya".

Puig també s'ha preguntat "Per què la dreta vol que estiga tot a Madrid?" "No ho puc entendre", ha agregat, i ha remarcat la seua aposta per la desconcentració per a cohesionar Espanya.

16 DE CADA 100 EUROS

Per la seua banda, Ferri ha remarcat que a la Comunitat Valenciana s'inverteixen 16 de cada 100 euros pressupostats, mentre que a Madrid són 41 de cada 100.

A més, ha apuntat que les inversions en arranjament al pes poblacional estan blindades en l'Estatut i "si es pinten en els pressupostos i no s'acaba de realitzar, allò que es fa és un frau". Així, ha remarcat que en 2021, del 9,5% d'inversions que es preveien, l'execució real és un 7%.

Ferri ha començat la seua al·locució fent referència als llibres de temàtica LGTBI retirats de les biblioteques de Castelló de la Plana per decisió judicial i ha criticat la seua censura. Després d'una interrupció d'un diputat del PP, Ferri ha etzibat a la síndica, María José Catalá, que "estaria bé que deixaren de blanquejar el feixisme i en la pròxima campanya estaria bé que deixaren de blanquejar capitals".