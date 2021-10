Las ollerías de Marratxí se incorporan al Catálogo de establecimientos emblemáticos del Govern

Según ha detallado este jueves la Conselleria en una nota de prensa, en total, el municipio cuenta con 11 negocios catalogados: Authex: Flor d'Ametler - Tot Herba; Bodegas Suau; Can Pinet Confecciones; Ferreteria Can Xic; Forn des Pla de na Tesa; Olleria Cas Canonge; Olleria Can Vent; Sa Roca Llisa; Can Bernadí Nou; Can Bernadí y Ceràmica Terra Cuita.

El proyecto Emblemáticos baleares nace de la necesidad de proteger la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los establecimientos con más tradición de los municipios. Uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos.

La Conselleria ha remarcado que son los ayuntamientos los que identifican los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, de acuerdo con un manual del IDI que establece las diferentes categorías.

Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida o excepcionalmente a partir de los 50 años) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Además, los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos.

La plataforma a través de la cual se da a conocer el proyecto es la web