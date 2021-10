La exclusión social se relaciona directamente con el aumento de los problemas de salud mental en niños, según un estudio

Esta es la conclusión del estudio realizado por la Unitat Mixta d'Investigació en Epidemiologia, Ambient i Salut Fisabio-Universitat Jaume I-Universitat de València -que cuenta con miembros del CIBEResp- en el marco del estudio INMA (INfancia y Medio Ambiente), una investigación que evalúa las consecuencias del riesgo de pobreza y/o exclusión social en la salud mental infantil.

El trabajo analiza el papel que juega el entorno familiar y social más cercano que rodea a 395 y 382 niños y niñas de 7-11 años en dos áreas con niveles de riqueza y políticas de inversión muy diferentes de Gipuzkoa y València, respectivamente. Según la investigación, un mayor riesgo de pobreza y exclusión social se relaciona directamente con un aumento de problemas de salud mental en la infancia. De forma indirecta, este problema también se relaciona con el contexto físico y social, el estrés familiar y el perfil parental.

La Comisión Europea define la pobreza como el estado en el que hay una insuficiencia de recursos para vivir con dignidad. Por su parte, la exclusión social engloba a las personas a las que no se les permite participar en la sociedad a causa de sus características. Para medir estos dos parámetros, el análisis ha contado con el indicador AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion), utilizado desde 2010 por la Unión Europea.

Al relacionar AROPE con la salud mental y el contexto familiar de los niños y niñas objeto de estudio, los resultados mostraron que el riesgo de pobreza y exclusión social se relaciona con más problemas de salud mental tanto de tipo 2 internalizante (como ansiedad, depresión o problemas somáticos) como externalizante (problemas de conducta o agresividad).

La relación entre el nivel de pobreza y exclusión social familiar y los problemas internalizantes y externalizantes se mostró determinada por el nivel de estrés parental. También estaba afectada por el perfil parental, que incluye conceptos como la percepción que tienen las madres y padres de su rol en la crianza de su hijo/a o los conocimientos que tienen sobre el desarrollo evolutivo.

La investigadora del área de Ambiente y Salud de la Fundación Fisabio Llúcia González explica, en un comunicado, que "conocer la extensión y magnitud de problemas como el riesgo de pobreza y/o exclusión social, el eje de transmisión de estas desigualdades o los mecanismos compensatorios que puede proporcionar el entorno familiar, podrían contribuir a mejorar los síntomas de problemas internalizantes y externalizantes".

En este sentido, la investigación apunta que los sistemas sociales próximos a los niños y niñas -como la familia, la escuela u otras redes sociales- pueden contribuir al desarrollo de mecanismos de protección que compensen el efecto de las condiciones estructurales desfavorables en la infancia.

MEDIDAS POLÍTICAS Y ESTRUCTURALES

Así, el trabajo enfatiza en la importancia de adoptar medidas políticas y estructurales de protección a la infancia frente a la pobreza que mejoren las condiciones de vida de los niños y niñas. Algunas de ellas implicarían mejorar el servicio de búsqueda de empleo, evitar el sistema educativo dual que segrega a los/las que tienen más recursos de los que no los tienen, incrementar el salario mínimo interprofesional o eliminar la pobreza energética, entre otras.

No obstante, según apunta González, también miembro de CIBEResp y primera firmante del artículo, "estos cambios profundos y estructurales pueden no ser factibles a corto plazo, por lo que para rebajar los problemas de salud mental podemos poner en marcha otras medidas indirectas, entre ellas, la aplicación de programas de parentalidad positiva".

En este tipo de programas se realiza un acompañamiento de las familias en su andanza de ser madres y padres. De este modo, se les brinda apoyo social, se abre un espacio para el diálogo y se recomiendan dinámicas parentales para mejorar la crianza.